16:10 Uhr

Schanghaier Nächte in der Ulmer Au

Ein bisschen Chinatown in der Au: Ein Potpourri der akrobatische Kunstformen zeigen im „Weihnachtscircus“ Artisten aus Ostasien in kompletter Ensemblestärke.

Der „Weihnachtscircus“ begeistert die Fans der Manege.

Manege frei – ein rappelvolles Premierenzelt und ein unterhaltsames bis spektakuläres völlig neu gestaltetes Zirkusprogramm begeisterte die zahlreichen Besucher der elften Ausgabe des „Weihnachtscirkus“ in der Friedrichsau. Im festlich geschmückten Zirkuszelt, stimmungsvoll mit unzähligen Lichtern außen wie innen beleuchtet, tauchten die erwartungsfreudigen Besucher über zwei Stunden lang in faszinierende Welt der Körperbeherrschung mit atemberaubender Artistik ohne jegliche Höhenängste ein.

Die Artisten aus Europa, Asien und Südamerika haben teils hohe Auszeichnungen von internationalen Zirkusfestivals bekommen. So präsentieren etwa die „Shanghai Nights“ ein „Best of“ aus chinesischer Akrobatik. Und das alles aufgeführt in den Kulissen eines Teehaus der 1930er Jahre am Hafen von Schanghai. Ein Klassiker für Freunde des Huftiers ist die Pferdedressur von Direktor Veno Mendes mit sechs temperamentvollen Araberhengsten. Weiter gibt es Tiernummern mit Pudeln, Lamas und Dromedare – alles laut Definition Haustiere. Denn Aufführungen mit Wildtieren wie Nashörnern oder Löwen sind nach einem Beschluss der Ulmer Messe seit nun zwei Jahren in der Au verboten.

Zirkusclown Gagik in der Rolle von Charlie Chaplin hat die Herzen „seines hochverehrtes Publikums“ im Nu gewonnen und entpuppt sich trotz seiner 152 Zentimeter Körpergröße als einer der ganz Großen seines Metiers. Jonglage mit 15 Holzbänken auf dem Kopf oder Tricks auf einem Dutzend übereinander gestapelten Stühlen vermitteln die Einheit von Körper und Geist chinesischer Akrobatik in luftiger Höhe. Glamour mit spielerisch wirkender Perfektion brachte das Ballett Vatan in die Manege. Die Musik im „Weihnachtscircus“ kommt traditionell nicht vom Band sondern aus den Instrumenten des Ukrainischen Staatsorchesters was ebenso sympathisch echt daher kommt, wie Zirkus-Urgestein Matthias Bergstaedt, der Conferencier.

Bergstaedt gehen die Superlatibve nicht aus wenn er seine „Stars“ ankündigt. So etwa die Stammgäste der Sterling-Truppe aus Kolumbien, die mit ihrer spektakulären Motorrad-Stuntshow in einer Stahlkugel – dem „Globe“ – mit bis zu sechs Motorrädern in rasantem Tempo in verschiedenen Formationen für den letzten Adrenalinkick sorgen. Und in der Tat: Für Zirkusfreunde bleiben am Ende keine Wünsche offen. Ein perfekte Premiere mit lang anhaltendem Applaus beenden einen höchst abwechslungsreichen Zirkusabend. Aufführungen täglich bis 6. Januar 15.30 Uhr und 19.30 Uhr. Heiligabend keine Vorstellung, dafür Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt mit öffentlichen Dressur-Proben von 13 bis 16 Uhr. Neujahr macht der Zirkus Pause. (rfu)