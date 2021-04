vor 17 Min.

Schauspiel im Netz: Das Theater Ulm bietet zwei digitale Premieren im Mai

Plus Die aktuelle Corona-Verordnung lässt gerade keine Öffnung zu. Dennoch plant das Theater Ulm im Mai zwei Stücke und einen Vortrag, im Video-Stream.

Von Veronika Lintner

Die Türen bleiben für das Publikum verschlossen - aber trotzdem regt sich etwas am Theater Ulm. Die aktuelle Corona-Verordnung für Baden-Württemberg stoppt den Spielbetrieb an allen Bühnen im Bundesland, mindestens noch bis zum 22. Mai 2021. Doch das Theater Ulm kündigt trotzdem für diese Zeit zwei Premieren an: Kostenlos, als Videos "On Demand", sollen die Produktionen und Veranstaltungen auf der Website des Stadttheaters ausgestrahlt werden. Ein Stück dreht sich dabei um das große Erbe einer Ulmerin, die 2021 im Mittelpunkt der Erinnerung steht.

