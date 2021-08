Schießen

Auftakt mit Orgel und Naturtrompete: Diademus-Festival startet in Schießen

Plus In der Wallfahrtskirche Schießen beginnt das Roggenburger Diademus-Festival. Zu erleben: Daniel Beckmann an der Orgel, Ute Hartwich mit Naturtrompete.

Von Dagmar Hub

Historisch informierte Aufführungspraxis ist das Spezialgebiet von Benno Schachtner, dem Intendanten des Diademus-Festivals. Weil sich das Motto des diesjährigen Festivals - "Wie früher" - auf die Kunst hin ausrichtet, dem historischen Originalklang nachzuspüren, bezog Schachtner erstmals die Wallfahrtskirche in Schießen ins Diademus-Programm ein. Sie verfügt über eine 1796/97 von Johann Nepomuk Holzhey gebaute Orgel, von der nicht nur das barocke Gehäuse, sondern auch 70 Prozent der Pfeifen erhalten sind. An der Orgel zu erleben: Daniel Beckmann, Mainzer Domorganist und dort auch Professor für Orgel. Mit ihm präsentierte sich auf der Orgelempore Ute Hartwich, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Musikerin mit großer Liebe zur Naturtrompete.

