Schießen

vor 53 Min.

Wie sieht die Zukunft der Schützen im Landkreis Neu-Ulm aus?

Am Schießstand, das Ziel vor Augen, ist bei Schützen vor allem ein ruhiges Händchen gefragt. Es wird aber wohl noch eine Weile dauern, bis in den Vereinen nach dem Corona-Lockdown wieder losgelegt wird.

Plus Das Schützenwesen liegt in den meisten Orten der Region immer noch brach. Bei der Rückkehr an die Stände ist viel Geduld gefragt.

Von Stephan Schöttl

Die Ruhe bewahren. Darauf kommt es für Schützen in besonderem Maße an. Am Schießstand, das Ziel im Fokus, sowieso – und dieser Tage auch auf dem langen Weg zurück zur Sport-Normalität. „Im Moment ist es noch sehr ruhig. Auf den Dörfern liegt das Schützenwesen nach wie vor brach, die meisten Vereinsheime sind noch geschlossen“, sagt etwa Georg Nothelfer, Vorsitzender des Schützengaus Iller-Illertissen. Und er ergänzt mit ernster Miene: „Das macht mir schon ein bisschen Sorgen.“

