Schießen soll schön bleiben

Der Gemeinderat will Mittel aus einem Förderprogramm beantragen

Von Angela Häusler

Der Roggenburger Ortsteil Schießen soll nach dem Willen des örtlichen Gemeinderats in den Genuss von Mitteln aus der Dorferneuerung kommen. Die Verwaltung wird nun beim Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben einen diesbezüglichen Antrag stellen. Mithilfe der Fördergelder aus dem Programm der Dorferneuerung sollen vernachlässigte Ortskerne wiederbelebt und so ländliche Strukturen gestärkt werden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, kleine Unternehmen zu unterstützen, wenn sie die Grundversorgung eines Dorfes sichern, wie beispielsweise Dorfläden.

In Schießen könnte nun, bei Berücksichtigung, die örtliche Metzgerei von den Fördermitteln profitieren, wo bald Modernisierungsarbeiten anstehen. Der zuständige Fachmann vom Amt für Ländliche Entwicklung, Christoph Graf, erläuterte in der Sitzung die Zusammenhänge.

Er berichtete unter anderem, dass im vergangenen Frühjahr die möglichen Fördersummen erhöht wurden. So werden nun beispielsweise Neu- und Umbauten durch die öffentliche Hand mit maximal 300000 Euro gefördert, während private Bauherren bis zu 50000 Euro, bei denkmalgeschützten Bauten 80000 Euro, aus dem Programm erhalten können.

Zusätzliche Maßnahmen ermöglicht außerdem das neue Förderprogramm „Innen statt Außen“, mit dessen Hilfe zuerst vorhandene Baulücken gefüllt, Brachen und Leerstände saniert werden sollen, bevor Kommunen ganz neue Baugebiete ausweisen. Um herauszufinden, wo und wie viele solcher Lücken Roggenburg derzeit hat, arbeitet die Verwaltung jetzt an einem Leerstandskataster, so Bürgermeister Mathias Stölzle. Die Untersuchung sei bereits recht weit gediehen, sodass schon bald ein erster Zwischenstand präsentiert werden könne. Ist dieses Kataster fertig, will die Verwaltung betroffene Eigentümer anschreiben, um Veränderungen anzuregen. „Ziel ist es immer, die Dorfkerne zu erhalten“, sagte Graf über die Initiativen.

Für Schießen stünden die Chancen auf Förderung gut, glaubte der Experte. Die Dorferneuerung für den Ortsteil Meßhofen hat die Gemeinde bereits 2017 beantragt. Dort gehören ein Dorfplatz und die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen zu den anvisierten Projekten, ebenso Maßnahmen, die die Biber als heimisches Gewässer erlebbarer machen könnten. Auch in Meßhofen soll das Förderprogramm Anreize für Eigentümer schaffen, vorhandene Leerstände im Zentrum zu beseitigen oder wieder nutzbar zu machen.

Jetzt will die Gemeinde in erste Planungen für die kommunalen Maßnahmen in Meßhofen einsteigen und Vorentwürfe anfertigen lassen. Klappt alles wie geplant, erklärte Stölzle, könnte es mit der Umsetzung in der ersten Jahreshälfte 2020 losgehen.

Die von Meßhofener Eltern gewünschte Installation eines Kleinkinder-Spielplatzes wird derzeit schon unabhängig von der Förderung umgesetzt. Die Spielgeräte aber werden erst nach den Sommerferien geliefert, so der Verwaltungschef. (ahoi)

