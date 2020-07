16:12 Uhr

Schlägerei bei zwei Mitarbeitern einer Firma in Wullenstetten

Grund für den Streit war wohl die Uneinigkeit über die Arbeitsweise des Kollegen.

Eine wohl größere Unstimmigkeit über die jeweilige Arbeitsweise soll laut der Polizeiinspektion Senden der Grund dafür gewesen sein, dass zwei Beschäftigte einer Firma in der Heerstraße in Wullenstetten am Donnerstagnachmittag in einen heftigen Streit gerieten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten soll hierbei ein 24-Jähriger von seinem 30-jährigen Kollegen beleidigt und dann geschlagen worden sein. (az)

