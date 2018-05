18:18 Uhr

Schlägerei in Neu-Ulmer Tankstelle

Ein 33-Jähriger setzt sich mit einem Metalldeckel gegen einen Betrunkenen zur Wehr. Die Polizei fesselt den alkoholisierten Mann.

Bei einer Schlägerei in der Nacht auf Sonntag in Neu-Ulm hat ein Mann seinem Kontrahenten mit dem Metalldeckel eines Mülleimers auf den Kopf geschlagen. Wie die Polizei berichtet, musste einer der Männer von den herbeigerufenen Streifenbeamten gefesselt werden, weil er sich ihnen gegenüber so aggressiv verhielt.

Gemeldet wurde die Schlägerei an einer Tankstelle in der Neu-Ulmer Ringstraße um 23.20 Uhr. Dort war es zu einem Streit zwischen einem 36-jährigen Ulmer, einem 33-jährigen Neu-Ulmer und einem 19-jährigen Ichenhausener gekommen. Dabei schlug zunächst der 36-Jährige dem 19-Jährigen ins Gesicht. Dieser erlitt eine kleine Platzwunde unterhalb des Auges. Es entwickelte sich eine Schubserei mit wechselseitigen Beleidigungen. Der 36-Jährige schlug auch dem 33-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin ergriff dieser den Metalldeckel eines Mülleimers und schlug gegen den Kopf des Angreifers. Der 36-jährige Ulmer trug ein Hämatom am Hinterkopf davon.

Die Polizisten trafen den 36-Jährigen in der Tankstelle an. Der Mann war weiter aggressiv und ging mit einer Bierflasche in der Hand drohend auf die Beamten los, die ihm daraufhin Handschellen anlegten. Der Hintergrund des Streits konnte am Ort des Geschehens nicht geklärt werden. Lediglich der 36-Jährige war leicht alkoholisiert. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Fahrt verhielt er sich weiter aggressiv. Zu schweren Verletzungen kam es nicht.

Während der Fahrt zum Krankenhaus beleidigte der 36-Jährige die Besatzung des Rettungswagens und die Polizisten. Nun wird wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen ihn ermittelt. Außerdem erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (az)