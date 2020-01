vor 45 Min.

Schlägerei vor Gaststätte in der Ulmer Innenstadt

Die Polizei Ulm beendete eine Schlägerei zwischen Betrunkenen und Türstehern eines Lokals in der Schelergasse.

In der Nacht zum Samstag hat es eine Schlägerei vor einer Gaststätte in Ulm gegeben. Zwei Männer mussten die Nacht in der Zelle verbringen.

Weil ein 20-Jähriger kurz nach zwei Uhr an der Theke immer wieder volltrunken stürzte, gab ein Türsteher ihm zu verstehen, dass es Zeit sei, die Heimreise anzutreten. Dies bekamen die zwei Brüder des Betrunkenen im Alter von 22 und 23 Jahren mit. Statt der Anweisung des Sicherheitspersonals Folge zu leisten und das Lokal in der Schelergasse zu verlassen, fing das Trio ein Gerangel mit den Türstehern an.

Polizisten beenden die Schlägerei in der Schelergasse in Ulm

Vor dem Lokal kam es schließlich zu einer Schlägerei. Auf diese wurde eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte aufmerksam. Als die Polizisten die Beteiligten trennen wollten, schlug der 20-Jährige nach einem der Beamten. Erst nach Anwendung von unmittelbarem Zwang gelang es, die Auseinandersetzung zu beenden.

Zwei Männer müssen ihren Rausch in der Zelle ausschlafen

Alle drei Schläger mussten mit auf die Wache. Da sich die jungen Männer auch dort nicht beruhigten, mussten der 20-Jährige und der 22-Jährige ihren Rausch in der Zelle ausschlafen. Ihr älterer Bruder konnte seinen Heimweg antreten. Gegen die drei Männer wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (az)

