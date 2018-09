11:54 Uhr

Schlechte Thermik: Heißluftballon landet auf Wiese

Eine vermeintliche Notlandung eines Heißluftballons in Offenhausen stelle sich als harmlos heraus.

Wegen eines Notfalls mit einem Heißluftballon ist am Sonntagabend die Neu-Ulmer Polizei alarmiert worden. Die Sache stellte sich jedoch als harmloser heraus als gedacht.

Gegen 19.30 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Mitteilung über einen Heißluftballon, der in Offenhausen eventuell notgelandet sei. Bei Eintreffen der Polizei und einer Vielzahl an Feuerwehr- und Rettungskräften konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Ballonführer war wegen schlechter Thermik planmäßig auf einer Wiese hinter dem Mörikeweg gelandet. Dabei wurden weder er noch die beiden im Korb befindlichen Passagiere verletzt oder gefährdet, teilte die Polizei mit. Nach der Landung wurde der Ballon abgebaut und in ein Begleitfahrzeug verladen. (az)

