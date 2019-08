vor 23 Min.

Schlüsseldiebstahl an der Haustüre hat böse Folgen

Versehentlich hat eine Frau in Vöhringen ihren Haustürschlüssel samt Schlüsselbund am Eingang vergessen. Das nutzte ein Unbekannter schamlos aus.

Eine Frau hat am Samstagabend versehentlich ihren Haustürschlüssel samt Schlüsselbund an der Eingangstüre stecken lassen. Das hatte für sie böse Folgen. Denn nach Angaben der Polizei hing an dem Schlüsselbund auch der Schlüssel für ihr Auto. Über Nacht zog ein unbekannter Täter den Schlüsselbund ab und machte sich an dem Wagen der Frau zu schaffen.

Die Dieb stahl Bargeld und hob weiteres am Bankautomaten ab

Aus dem Fahrzeug entwendete er die Geldbörse mit Bargeld, Ausweisdokumenten und Bankkarte. Letztere setzte der Unbekannte noch in derselben Nacht am Geldautomaten ein und konnte so nochmals Bargeld erbeuten. Der Schaden liegt bei ungefähr 1000 Euro. (az)

