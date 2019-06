14:55 Uhr

Schöner radeln zum Welterbe

Was sich an der Hohle-Fels-Höhle alles getan hat. Ein zentrales Besucherzentrum fehlt noch.

Die Hohle-Fels-Höhle bei Schelklingen, eine der sechs 2017 als Fundstätten der Eiszeitkunst in die Weltkulturerbe-Liste der Unesco eingetragenen Höhlen auf der Schwäbischen Alb, war beim bundesweiten Weltkulturerbe-Tag erstmals dabei – und bereits ausgewählt für die Auftaktveranstaltung des Weltkulturerbe-Tages. Am Parkplatz der Höhle, in der 2008 die „Venus vom Hohle Fels“, die älteste bekannte figürliche Darstellung einer Frau, gefunden worden war, warteten Plakate auf die prominenten Gäste wie Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz, Regierungspräsident Klaus Tappeser, Landrat Heiner Scheffold, Claus Wolf, den Präsidenten des Landesamtes für Denkmalschutz, und Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann (Stadt Ulm): Eine sichere Zu- und Abfahrtsmöglichkeit für Autofahrer und Radler wird gefordert und ein Besucherzentrum für die seit dem Weltkulturerbe-Titel deutlich stärker von Besuchern frequentierte Höhle.

Christina Stürmer ist jetzt Mitglied des „Ice Age Star Clubs“

Die „kreativen Explosionen“ der Eiszeit – wie Tappeser sagte – ziehen die Besucher in ihren Bann: Sogar die österreichische Sängerin Christina Stürmer ist jetzt Mitglied des „Ice Age Star Clubs“ und hatte die Höhlen als Entstehungsort der Musik gelobt.

Was bereits passiert ist: Ein für E-Bikes nutzbarer Radweg zum Hohle Fels steht kurz vor der Vollendung und die Akteure der in zwei getrennten Tälern und in unterschiedlichen Landkreisen gelegenen Höhlen sind besser gemeinsam unterwegs als zu Beginn, lobte Claus Wolf. Auch sind die Zuständigkeiten definiert und die Weltkultursprung-Geschäftsstelle konnte bereits in Betrieb genommen werden. Neue Ideen der Akteure kommen ständig auf den Tisch. Wolf begegnete den Transparenten mit dem Hinweis, dass für die kurze Zeit seit der Ernennung im Vergleich zu anderen Weltkulturerbestätten bereits enorm viel passiert sei. Der Ball liege jetzt bei den Gemeinden, die sich einigen müssen.

Auch Iris Mann hält eine zentrale Auskunftvermittlung über die Fundstätten der Eiszeitkunst, ein Besucherzentrum, dringend für geboten, doch sei der Prozess – auch angesichts des hohen Kostenaufwands und Kompromissbedarfs – nicht immer ganz einfach. Verglichen mit dem Zeitabschnitt, mit dem man es bei der Eiszeitkunst zu tun habe, sei man aber doch enorm schnell vorwärtsgekommen, schmunzelte Ulms Kulturbürgermeisterin. (köd)

