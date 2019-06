vor 42 Min.

Schöner spielen im Zachäus-Nest

Die Spielplätze von evangelischem Kindergarten und Krippe wurden umgestaltet. Vorher gab es nur noch Sandkasten und Schaukel

Beim evangelischen Kindergarten und der Kinderkrippe Zachäus-Nest können die Kleinen nun noch besser toben: Vor Kurzem wurden die beiden neugestalteten Spielplätze in Krippe und im Kindergarten eingeweiht. Die evangelisch-lutherische Petruskirche in Neu-Ulm ist schon seit über 25 Jahren als freier Träger in der Kindergartenarbeit aktiv. Der integrative Kindergarten Zachäus-Nest ist seit 1998 in der Riedstraße in Neu-Ulm angesiedelt. Dort gibt es vier Kindergartengruppen, drei Krippengruppen und einen Hort.

Der Kindergarten ist eine integrative Einrichtung mit 14 Kindern, die behindert oder von Behinderung bedroht sind. Die meisten Kindergartenkinder haben eine Buchungszeit von mindestens acht Stunden in der Einrichtung. Das heißt, die Kinder sind größtenteils bis 17 Uhr hier. Daher ist der tägliche, möglichst mehrmalige Aufenthalt im Garten, das freie Spiel und die Förderung im Außenbereich ein sehr wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit.

Das einzig vorhandene Klettergerät musste im Frühjahr 2018 aus sicherheitstechnischen Gründen abgebaut werden. Es gab nur noch einen Sandkasten und eine Schaukel. Nun ist dort ein naturnaher Erlebnisspielraum entstanden, der zum größten Teil barrierefrei ist und somit auch von Kindern im Rollstuhl bespielt werden kann. Die Neugestaltung des Gartens mit den Spielgeräten kostete mehr als 100000 Euro. Es wurden Spielhütten, ein Baumhaus, eine Dschungelbrücke, ein Kletter-Parcours, ein Wasserspielbereich, ein Baum-Balancier-Pfad, eine Hängerutsche und ein Stollentunnel gebaut.

Pfarrer Johannes Knöller dankte allen Beteiligten, insbesondere der Stadt Neu-Ulm, für die finanzielle Unterstützung und dem Förderverein mit seinen Sponsoren. Er segnete den Garten, zudem wurde noch ein Film über das Entstehen des neuen Gartens gezeigt – gedreht von dem Team des Kindergartens zusammen mit den Kindern. Dann konnten die neuen Spielgeräte direkt ausprobiert werden. (az)

