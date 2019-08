vor 37 Min.

Schönheiten auf vier Pfoten

Tiffany ist eher schüchtern, Bella verspielt und selbstbewusst

Tiffany und Bella sind zwei vom Charakter her recht unterschiedliche Katzen. Was sie gemeinsam haben: Aus Sicht des Tierschutzvereins Weißenhorn sind die beiden bereit, aus dem Tierheim in ein neues Zuhause umzuziehen. So werden die Samtpfoten beschrieben:

Die ungefähr zwei Jahre alte Katzendame ist eine elegante Schönheit. Anfangs verhält sie sich Menschen gegenüber etwas schüchtern. Mit etwas Geduld und ein paar Leckerlis kann man sie aber durchaus aus der Reserve locken. Dann lässt sie sich streicheln und beginnt, die menschliche Zuwendung zu genießen. Die Mitarbeiter des Tierheims suchen für Tiffany ein eher ruhiges und liebevolles neues Zuhause, am besten in einer ruhigen Wohngegend. Denn Tiffany möchte, wenn sie sich eingelebt hat, gerne nach draußen und die Nachbarschaft erkunden. Sie ist gechippt, geimpft und kastriert.

Verspielt und selbstbewusst – so wird Katzenmädchen Bella in der Mitteilung des Tierheims charakterisiert. Sie liebt es, kleine Bälle durch das Zimmer zu schubsen und mit ihren Artgenossen Fangen zu spielen. Danach ist ihr eine Runde Streicheleinheiten und Schmusen recht willkommen. Wenn sich das Ganze mehrmals täglich wiederholt, ist Bella total zufrieden. Zu ihrem großen Glück fehlt dem im Mai geborenen Katzenmädchen nur noch ein schönes Zuhause, wo es später auch nach draußen darf. Weil Bella als einzige von ihren Geschwisterchen übrig geblieben ist, wäre es ideal, wenn in ihrem neuen Zuhause schon ein Spielkamerad im gleichen Alter auf sie wartet. Auch sie ist gechippt und geimpft. (az)

Das Tierheim Weißenhorn, Ulmer Straße 31, ist telefonisch unter der Nummer 07309/425282 täglich von 13 bis 14 Uhr erreichbar. Besuchszeiten in der Einrichtung sind Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 16 Uhr.