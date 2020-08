vor 16 Min.

Schon wieder ist der Exhibitionist in Senden unterwegs

Ein 25-Jähriger befriedigte sich auf offener Straße in Senden. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

In der Nacht zum Dienstag wurde ein 25-Jähriger festgenommen, der auf offener Straße in Senden onanierte. Es handelt sich dabei um den gleichen Mann, der bereits Freitagnacht vor einer Gaststätte auffällig wurde.

Erneut wurde ein 25-Jähriger von Passanten in der Nacht zum Dienstag beobachtet, wie er in der Hauptstraße in Senden auf offener Straße onanierte. Die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte den stark alkoholisierten Mann antreffen und nahm ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Der Mann ist der Polizei Senden bereits bekannt

Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um den gleichen Mann, der bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag gesehen wurde. Der 25-Jährige war in dieser Nacht ähnlich auffällig. Ebenfalls beobachteten ihn Zeugen, wie er vor einer Gaststätte in der Hauptstraße seine Hand in der Hose hatte und offensichtlich an seinem Glied manipulierte. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Nackter Mann bedrängt an See in Senden zwei Mädchen

Mann belästigt Jugendlichen auf offener Straße in Senden

Mann schlägt Jugendlichem mit Fahrradschloss ins Gesicht

Themen folgen