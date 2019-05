00:35 Uhr

Schräge Ideen für eine seltsame Welt

Topalian & Milani veröffentlicht Büchlein

Weltverbesserer ist heute beinahe ein Schimpfwort. Als gäbe es auf unserem Planeten nicht einiges, was dringend einer Überarbeitung bedarf. Es muss ja nicht gleich die Lösung des Klimawandels sein. Der Ulmer Verlag Topalian & Milani empfiehlt in seinem neuesten Büchlein „Die Verbesserung der Welt“. Die darin enthaltenen Handlungsanweisungen des Berliner Künstlers Stefan Klein sind allerdings eher wenig pragmatisch, sondern poetisch und überaus surreal.

So rät dieser: „Markiere deinen täglichen Weg zur Arbeit mit Rosinen, auf dass sich neue Ameisenstraßen bilden, die dir helfen, deine tägliche Last zu tragen.“ Der 1983 geborene Klein empfiehlt auch die Sabotage von Kondomautomaten mittels Nadeln, das spontane Anstiften zum „Kumbaya“-Singen an der Bushaltestelle und das Aussetzen von Koi-Karpfen in Stadtbrunnen. Vieles, was Klein sich ausgedacht hat, eignet sich als Grundlage einer Fluxus-Performance – oder eines pubertären Streichs. Schräge Ideen für eine seltsame Welt.

Mit „Die Verbesserung der Welt“ setzt Topalian & Milani amüsant seine Reihe von kleinen Kunstbüchern fort. Und wie praktisch immer bei dem jungen Ulmer Verlag trägt die Gestaltung einen großen Teil zum Genuss des mit deutschem und englischem Text versehenen Bandes bei: Florian L. Arnold illustriert die 23 Anweisungen mit kunstvollen Vignetten, die manchmal das Thema auch nur abstrakt umspielen. (mgo)

„Die Verbesserung der Welt – ein Handbuch“ (58 Seiten) ist im Buchhandel für 14 Euro erhältlich.

