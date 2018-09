11.09.2018

Schrittmacher für die Blase eingesetzt

Erste Operation dieser Art an der Uniklinik

Ulm Viele, vor allem ältere Menschen, kennen die Situation: Gerade war noch alles in Ordnung und plötzlich quält ein unerträglicher Harndrang, der oft nicht kontrollierbar ist. In Deutschland leiden mehr als 30 Prozent aller Frauen an einer Harninkontinenz. Am Beckenbodenzentrum der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Ulm hat Oberärztin Miriam Deniz nun Ulms ersten sogenannten Blasenschrittmacher implantiert. Das Verfahren kann Betroffenen helfen, bei denen konventionelle Behandlungen bisher keine Wirkung gezeigt haben.

Wer an einer überaktiven Blase leidet, muss sehr häufig und dringend zur Toilette und kann den Urin teilweise nicht halten. Die Therapie dieser Erkrankung erfordert viel Geduld, denn oft reicht die medikamentöse Behandlung nicht aus, um die Lebensqualität der Betroffenen wiederherzustellen. „Wir können Patientinnen, bei denen bisher nichts anderes angeschlagen hat, nun mit einem Blasenschrittmacher wirkungsvoll behandeln“, sagt Deniz. „Ähnlich wie ein Herzschrittmacher kann dieser die Blasenfunktion mithilfe von feinen Elektroden, die die Nerven der Blase und der Blasenmuskulatur mit elektrischen Impulsen stimulieren, wieder vollständig herstellen“, erklärt die Leiterin des Beckenbodenzentrums.

Am 23. August hat Deniz erstmals zwei Patientinnen einen Blasenschrittmacher eingesetzt. Vor einer solchen Operation wird in einer zwei bis vier Wochen dauernden Testphase geprüft, ob die Therapie anschlägt. Bisher wird der Eingriff deutschlandweit nur in wenigen spezialisierten Zentren vorgenommen, zu denen nun auch das interdisziplinäre Beckenbodenzentrum der Ulmer Universitätsfrauenklinik gehört. „Das OP-Verfahren ist ein Alleinstellungsmerkmal unseres Beckenbodenzentrums“, sagt Professor Wolfgang Janni, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Ulm. „Es liegt uns sehr am Herzen, auch Patientinnen zu helfen, die bisher als ‚hoffnungslose‘ Fälle galten“, ergänzt er. (az)

Info „Beckenboden und Blasenschwäche – nur ein Problem der Frau?“ ist Thema einer Informationsveranstaltung, die das interdisziplinäre Beckenbodenzentrum des Universitätsklinikums Ulm am Montag, 5. November, um 18 Uhr im Stadthaus Ulm anbietet.

