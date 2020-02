vor 6 Min.

Schrittweise zu Tempo 30 im Ort

Diese Straße in Bellenberg soll den Anfang machen

Von Regina Langhans

Die hohe Verkehrsbelastung verbunden mit Raserei innerhalb von Bellenberg ist bei den Ortsbewohnern ein Dauerthema - und ebenso die Debatte, wie oder wo Erleichterung zu verschaffen wäre. Nun sieht es so aus, als wolle die 4500-Kommune eine Art Grundsatzentscheidung treffen: Überall, wo innerorts möglich, Tempo 30. Der Bereich zwischen Bahnhofstraße, Schienenstrecke und Staatsstraße könnte der Anfang davon sein, fanden die Räte. Davon betroffen ist dann auch die Schwabenstraße, deren Anwohner zuletzt mehrfach ihren Ärger über zu schnell fahrende Autos kundgetan hatten. In der nächsten Sitzung soll über das Areal als Quartier mit durchgehendem Tempo 30 beschlossen werden.

Wie berichtet, hatte kürzlich Dritter Bürgermeister Norbert Frank einen Vorstoß gemacht und für den ganzen Ort Tempo 30 gefordert, so weit es die Verkehrsordnung zulasse. Denn zahlreiche Tempo-30-Schilder existieren bereits in der Kommune. Somit beauftragte also der Gemeinderat die Verwaltung, die Voraussetzungen für Tempo beziehungsweise Zone 30 darzustellen und die Gegebenheiten in Bellenberg zu erfassen. Denn diese sind wegen der durchführenden Staatsstraße, Kreisstraße und Buslinien komplex.

Das Ausweisen einer Zone 30 ist nicht möglich bei Kreis- oder Staatsstraßen, ungeeignet für Gewerbegebiete und beinhaltet automatisch die Rechts-vor-links-Regelung, was den Linienbusverkehr behindert. In 30er-Zonen dürfen auch keine Schutzstreifen für Radwege markiert werden, denn die Zone diene vorrangig dem Schutz der Umwelt und Anwohner, heißt es in den Vorgaben. Eine Tempo-30-Regelung wiederum hat den Nachteil, dass an jeder Kreuzung das Schild mit der Temporeduzierung angebracht werden müsse, weil sonst automatisch wieder 50 Stundenkilometer erlaubt seien. In der Diskussion zeichnete sich ab, dass das Gemeindegebiet zunächst in zusammenhängende Quartiere unterteilt werden soll, die der Reihe nach von den Räten bewertet werden können. Damit ließen sich schrittweise alle Wohnbereiche erfassen und die jeweiligen Ausnahmen festlegen, um für die übrigen Straßen entsprechende Tempo-30-Regelungen einzuführen.

Der amtierende Zweite Bürgermeister Wolfgang Schrapp erinnerte daran, dass es gewissermaßen schon zwei Quartiere mit Tempo 30 gebe: Die Römerhalde im Norden und der Bereich um die Blütenstraße im Südosten von Bellenberg. Das Quartier südlich der Bahnhofstraße mit der Schwabenstraße wäre dann der Auftakt zu einer umfassenden Temporeduzierung in ganz Bellenberg.