Schüler lassen Roboter Fußball spielen und tanzen

300 junge Tüftler lassen im Vöhringer Kulturzentrum ihre selbst gebauten Maschinen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten.

Von Roland Furthmair

Ungefähr 300 Teilnehmer aus dem süddeutschen Raum und unzählige Besucher an zwei Tagen: Auch der 14. Robocup Junior im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen am Wochenende war wieder ein außergewöhnliches Event. „Für die Mädchen und Buben bietet dieser Wettkampf in drei Disziplinen die Chance, sich für die deutsche Meisterschaft Robocup German Open 2019 in Magdeburg zu qualifizieren“, sagte Johannes Georg Klotz vom veranstaltenden Robotics Competence Center Illertal, kurz RoCCI.

Mit den Austragungsorten Berlin, Hannover, Kassel, Mannheim und weiteren Großstädten kann die Stadt Vöhringen nach Angaben der Veranstalter dank ausgezeichneter Voraussetzungen mithalten: „Wir sind sehr froh, dass unser Gastgeber uns hier alle Räume zur Verfügung stellt, einschließlich Bühne, Foyer, Eingangshalle und Catering. Sogar Übernachtungen sind in der Schule nebenan möglich“, sagte Klotz. Viel Organisation und reichlich Platz ist auch nötig, wenn 60 Helfer im Einsatz sind, dazu 50 Betreuer für die 110 Gruppen, die in neun Ligen antraten. Für sie und die 300 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit ihren selbst gebauten Robotern mussten viele Infostände sowie Tische und Bänke aufgestellt werden.

Am Samstag fanden die Vorentscheide der Wettbewerbe statt, am Sonntag wurden schließlich in den drei Disziplinen die Finalrunden im K. O.-System ausgetragen. Diese waren „Soccer“ (Roboter-Fußball in verschiedenen Ausprägungen), „Rescue“ (eine Katastrophensimulation mit Hindernisparcours) und „On Stage“ (kreative Umsetzung von Theaterstücken und Choreografien). Die jüngsten Teilnehmer standen als Einsteiger in der „Lego-Challenge-League“ den Großen in nichts nach, auch wenn es bis zur Weltmeisterschaft im australischen Sidney für sie noch ein weiter Weg sein wird.

Siebtklässler aus Neu-Ulm bekommen viel Applaus

Sichtlich erfreut waren die Siebtklässler Lennart, Felix und Jonah vom Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium über ihre gelungene Vorstellung, für die sie auch viel Applaus bekamen. „Seit Schuljahresbeginn haben wir uns mit unserer Pokémon-Vorführung vorbereitet,“ erzählen sie. „Es hat viel Spaß gemacht, den Pokémon-Kampf mitsamt der dazugehörigen Kulisse zu inszenieren.“

Noch bevor die Jury am Sonntagnachmittag die Sieger ermittelte, stand bereits ein Gewinner des Wochenendes fest: „Wir haben noch nie so viel positive Resonanz und freundliches Feedback wie diesmal bekommen“, berichteten die Veranstalter. „Anscheinend werden wir immer besser, das macht Mut für das nächste Mal.“

