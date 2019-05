vor 28 Min.

Schülerprojekte zum Stadtjubiläum

Präsentation heute am Tag der offenen Tür

Mit gleich vier Bürgerprojekten beteiligt sich die Karl-Salzmann-Mittelschule (Heerstraße 111) am Neu-Ulmer Stadtjubiläum. Präsentiert werden die Projekte beim Tag der offenen Tür der Schule am heutigen Freitag, 3. Mai, von 16 bis 19 Uhr. Beim Projekt „Neu-Ulmer Impressionen“ hielten die Schüler die für sie schönsten Orte der Stadt Neu-Ulm im Bild fest. Aus den besten Aufnahmen entstand ein Kalender für das Jahr 2020. Die nicht im Kalender verwendeten Aufnahmen werden heute bei einer Ausstellung gezeigt. Der Kalender kann dort auch gekauft werden.

Das zweite Projekt trägt den Titel „Internationale Vielfalt im Rezeptbuch“. Unter dem Motto „Die Vielfalt Neu-Ulms kulinarisch erleben“ haben Schüler ein Rezeptbuch mit Gerichten aus unterschiedlichsten Nationen erstellt. Einige Kostproben werden beim Tag der offenen Tür angeboten. Auch das Rezeptbuch kann gekauft werden. Im dritten Bürgerprojekt „Neu-Ulm im Button“ wurden im Kunstunterricht Zeichnungen historischer Gebäude Neu-Ulms erstellt. Die Zeichnungen werden am PC zu Button-Vorlagen weiterverarbeitet und mit dem Aufdruck „150 Jahre Stadt Neu-Ulm“ versehen. Die Buttons werden ebenfalls verkauft.

Beim letzten Projekt, dem Geocaching Projekt „Unsere schönsten Plätze“, hat die Projektgruppe der Schule Geocaches an Orten in der Stadt platziert, die für die Schüler von besonderer Bedeutung sind. Geoaching ist eine moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten. So können Interessierte diese speziellen Plätze als Multi-Cache erleben und entdecken. Die Geocaches werden ab kommenden Freitag, 3. Mai, installiert sein und von der Karl-Salzmann-Mittelschule über das Jubiläum hinweg gepflegt, sodass sie von den Neu-Ulmern sowie Gästen und Interessierten genutzt werden können. (az)

