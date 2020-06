Schüren die Medien Hysterie?

Plus Auf manchen Kundgebungen und Demonstrationen im Landkreis wird unserer Zeitung vorgeworfen, sie verbreite Hysterie und manipuliere. Warum das keinen Sinn ergibt, schreibt Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter im Kommentar.

Demonstrationen finden gemeinhin eher in größeren Städten statt, nicht in kleinen. Außer es geht um ein örtliches Problem. Doch nun finden regelmäßig Kundgebungen in Pfaffenhofen, Weißenhorn und auch Illertissen statt. Sie wenden sich im Kern gegen die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ist das schlimm? Natürlich nicht, denn auf die Straße zu gehen und sich Gehör zu verschaffen, gehört zum Kernbestand unserer Demokratie. Anders als etwa in Stuttgart und Berlin halten sich die Menschen hier auch an Abstandsregeln. Das ist verantwortungsbewusst – auch wenn aus Redebeiträgen herauszuhören ist, dass nicht jeder solche Vorschriften für sinnvoll erachtet.

Eigentlich gibt es keinen Grund mehr, um zu demonstrieren

Es ist falsch, die Demo-Teilnehmer pauschal zu verdammen als Unbelehrbare, Rechte, Verschwörungstheoretiker, allerdings sollten sich auch Redner vor Pauschalierungen hüten. Da wäre zum Beispiel die Sache mit den Grundrechten. Wenn eine Kundgebung wie in Pfaffenhofen unter dem Motto steht „Wiederherstellung der Grundrechte“, dann suggeriert das, die Grundrechte seien außer Kraft gesetzt. Das stimmt so nicht. Einige Grundrechte wie die freie Entfaltung der Persönlichkeit sind derzeit eingeschränkt – aus wohlerwogenen Vorsichtsgründen. Doch wie jeder sehen kann, werden diese Beschränkungen langsam zurückgenommen. Eigentlich gäbe es keinen Grund mehr zu demonstrieren.

Und dann ist da noch die Meinungsfreiheit, die angeblich bedroht ist – ausgerechnet durch „gleichgeschaltete“ Medien, wie immer wieder behauptet wird. Auf der fünften Pfaffenhofer Demo hat nun ein Redner unsere Zeitung direkt angegriffen. So kritisierte er, dass in einem Kommentar als Demo-Teilnehmerliste „radikale Impfgegner, rechtsradikale Hetzer, religiöse Fanatiker, Feinde der Demokratie und Verschwörungstheoretiker“ aufgeführt seien. Die wurden tatsächlich erwähnt, ohne damit eine bestimmte Kundgebung zu meinen. Doch unterschlagen hat der Redner einen Satz, der ganz am Anfang dieser Aufzählung stand. Zuallererst erwähnt wurden nämlich „die berechtigten Sorgen jener, die Freiheitsbeschränkungen hinterfragen“. Wo Teile der Wahrheit weggelassen werden, beginnt schnell das sumpfige Gelände der Manipulation.

Die Corona-Krise führt auch in den Medienhäusern zu Problemen

Apropos Manipulation: Auch die wurde den Medien und speziell unserer Zeitung vorgeworfen. So störte sich besagter Redner an einem Bild auf der ersten Seite, das am 12. Mai einen Demonstranten mit Alufolie auf dem Kopf zeigte. Unter anderem kritisierte der Redner, dass angeblich der Bildhinweis fehlte, man also nicht wisse, wer es gemacht habe. Vielleicht sei es gar gestellt. Doch, der Hinweis stand natürlich dran. Die Aufnahme stammt von der renommierten Fotoagentur Image Images.

Und noch eines: Wenn behauptet wird, Medien machten sich der Manipulation und Stimmungsmache schuldig – warum sollten sie das tun? Die Corona-Krise führte in Medienhäusern zu massiven wirtschaftlichen Problemen durch wegbrechende Anzeigen. Würde also immer nur Stimmungsmache betrieben, um eine „Hysterie“ zu befeuern, würden sich Zeitungshäuser ihr eigenes Grab schaufeln. Das wollen sie definitiv nicht.

Themen folgen