13:43 Uhr

Schüsse beim Donaucenter: Zeugen gesucht

Einen Großeinsatz hat es gestern am Donaucenter gegeben. <b>Foto: Heckmann</b>

Mehrere Schüsse sind am Donnerstag beim Neu-Ulmer Donaucenter gefallen. Die Polizei hat Hinweise auf drei Männer und eine Frau, die damit in Verbindung stehen könnten.

Gegen 21 Uhr ging der Anruf bei der Polizeiinspektion ein: Mehrere Schüsse am Donaucenter wurden gemeldet. Sofort rückten die Beamten mit über zehn Streifen aus, auch aus Ulm und von benachbarten Dienststellen.

Die Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg: Wer geschossen hat – und mit was für einer Waffe – blieb der Polizei zufolge noch unklar. Mehrere Zeugen bestätigten jedoch unabhängig voneinander, dass es definitiv mehrere Schüsse innerhalb kurzer Zeit zu hören waren.



Schüsse am Donaucenter: Wer hat Hinweise?

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen auf eine Personengruppe, die mit den Schüssen in Verbindung stehen könnten: Es soll sich um drei Männer und eine Frau im Alter von 35 bis 40 Jahren gehandelt haben, die zu jenem Zeitpunkt zu Fuß aus der Donaucenterpassage in Richtung Krankenhausstraße unterwegs waren. (az)

Kontakt: Hinweise auf die Identität der vier Personen nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 entgegen.

