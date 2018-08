12:00 Uhr

Schüsse gemeldet: Ermittlungen gegen Anrufer

Nach dem Großeinsatz in Oberelchingen wegen angeblicher Schüsse, ermittelt die Polizei nun gegen den Mann, der mit seinem Anruf die Aktion ausgelöst hat.

Missbrauch des Notrufs, so lautet der Vorwurf gegen den Anwohner, der damals die Polizei wegen der Schussgeräusche auf den Plan gerufen hat. Wie berichtet, musste die Polizei vor rund drei Wochen zu einem aufsehenerregenden Einsatz ausrücken, für den zusätzlich ein Hubschrauber, das Sondereinsatzkommando SEK und Polizeihunde in Marsch gesetzt wurden (lesen Sie hier den ganzen Artikel). Ausgestattet mit schusssicheren Westen, Helmen und Schutzschildern durchsuchten die Einsatzkräfte jede Wohnung in dem Gebäude in der Thalfinger Straße – und stellten schließlich fest: Die Schussgeräusche stammten von einem Videospiel, das während einer Party lief.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurden im Rahmen der Ermittlungen „Unstimmigkeiten“ festgestellt. Genauere Details wollen die Ermittler derzeit noch nicht an die Öffentlichkeit geben, wie es auf Nachfrage unserer Redaktion hieß. Fest steht aber: Gegen zwei Personen – eine davon der Anrufer – wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen eingeleitet. Die beiden Wohnungen der Tatverdächtigen wurden bereits durchsucht. Die beiden Personen äußern sich bislang nicht zur Sache. Die Auswertung der Beweismittel dauere noch an. (az)

