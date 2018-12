09:00 Uhr

Schwäbische Weihnacht einmal anders

Gerd Steinwand unterhält im Weißenhorner Stadttheater mit seinen Erzählungen. Die sind hin und wieder mit einer kleinen Spitze versehen.

Von Ralph Manhalter

Gerd Steinwand hat seine eigene Interpretation der Weihnachtsgeschichte. „Eigentlich müssten Ochs und Esel an der Krippe mit dem Hinterteil zum Jesuskind stehen“, schlussfolgert er. Da Hirten auf dem Feld anzutreffen waren, wurde der Heiland nämlich nicht, wie fälschlicherweise berichtet, im Dezember geboren, sondern im Frühjahr. Und da es in Palästina um diese Jahreszeit schon recht heiß war, hätte die Heilige Familie auch mit einer Mückenplage zu kämpfen gehabt. Also beschlossen die beiden Tiere, diese von dem künftigen Retter fernzuhalten, und wedelten mit ihren Schweifen die lästigen Insekten weg.

Geschichten wie diese sind es, die der Theologe und ehemalige Claretinerpater Gerd Steinwand dem vorweihnachtlich andächtigen Publikum am Samstagabend im historischen Stadttheater in der Weißenhorner Innenstadt präsentiert hat. Die meisten habe er selbst geschrieben, sagt er. Kurze Erzählungen mitten aus dem Leben, hin und wieder mit einer kleinen Spitze versehen, allesamt sehr nett und kurzweilig.

Mit diesem Konzept wagte der Weißenhorner Kulturamtsleiter Volker Drastik eine Neuauflage der altbewährten „Schwäbischen Weihnacht“. Zusammen mit den musikalischen Darbietungen der „Vöhringer Notenhüpfer“ und dem Blechbläserquartett „Stolz ohne Holz“ verbreitete sich im Stadttheater eine adventliche Atmosphäre der besonderen Art.

Was die Zuschauer über den Christstollen bislang nicht wussten

Vor einer Silhouette von leuchtenden Sternen erfreuten die Musikanten das Publikum mit Stücken wie „Condor“ oder „Scheitelbrennen“, allesamt zwar keine typischen Weihnachtslieder, der Stimmung und der Lokalität aber durchaus angepasst und wunderbar harmonisch ineinandergefügt. Dazwischen erfuhr der Zuhörer, dass der Christstollen ursprünglich ein Symbol für die Windel Jesu darstellte. Nicht auszuschließen, dass darauf bei Manchem der Appetit auf dieses Gebäck vorübergehend vergangen war. Die Lacher hatte Steinwand jederzeit auf seiner Seite. Das Publikum ging mit, dichtete mit, sang mit. Natürlich durfte nach so einem gelungenen Abend eine Zugabe nicht fehlen, in welcher sowohl der Erzähler als auch die Musikanten nochmals aus dem Vollen schöpften.

Wer im Übrigen bislang nicht wusste, wie die Weihnachtsplätzchen entstanden sind, erhielt auch umgehend Aufklärung: Die Hirten auf dem Feld vor Bethlehem hatten, als sie zum Heiland eilten, ihr Brot auf dem Blech vergessen. Nach der Rückkehr fanden sie nur verbrannten Teig vor, der aber – wie wunderbar – saugut schmeckte. Die Brötle, Springerle und wie sie alle heißen werden, waren geboren.

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 22. Dezember, um 15 Uhr und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 23. Dezember, um 10.30 Uhr und um 15 Uhr. Es treten zusätzlich auf: die Stubenmusik Heinle sowie die Bläserensemble des MV Wullenstetten und des MV Frankenhofen. Karten gibt es im Rathaus Weißenhorn oder unter reservix.de.

