vor 21 Min.

Schwächeanfall auf dem Münsterturm

Höhenrettung seilt jungen Mann ab

Die Höhenrettung musste am Samstagmittag während des Marktbetriebs zu einem Einsatz im Ulmer Münster anrücken. Ein junger Mann hatte gegen 11.30 Uhr beim Aufstieg auf den Turm einen Schwächeanfall erlitten. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten deshalb während des Marktbetriebs auf den Münsterplatz. Auch die Höhenrettung musste hinzugezogen werden, weil sich der Notfall nach Angaben der Polizei in 70 Metern Höhe ereignet hat. Wie die Feuerwehr-Rettungsleitstelle auf Nachfrage berichtet, wurde der 29-Jährige durch den Hauptturm abgeseilt. Dazu benutzten die spezialisierten Rettungskräfte einen Zugang, durch den bei Bedarf die Glocken hinabgelassen oder hinaufgezogen werden können. Durch diese Luke wurde der junge Mann in einem speziellen Korb nach unten transportiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht. (jsn)

Themen folgen