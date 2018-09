13.09.2018

Schwarzarbeitern auf der Spur

Zwei Beamte des Zolls koordinieren eine Durchsuchung am Dienstag in Heidenheim. Am Mittwoch fand eine Kontrolle in Ehingen statt.<b> Foto: Stefan Puchner, dpa</b>

Beamte des Zolls untersuchen, ob Mindestlohn gezahlt wird. Eindrücke aus einem Einkaufszentrum in Ehingen

Von Dominik Prandl

Ulm/Ehingen Bei bundesweiten Kontrollen hat der Zoll am Dienstag und Mittwoch untersucht, ob Händler und Gastronomen ihre Mitarbeiter nach Mindestlohn bezahlen. Auch Ulmer Beamte waren im Einsatz – unter anderem im Alb-Donau-Center in Ehingen.

Mittwochmorgen. 15 Zöllner betreten das Einkaufszentrum, teilen sie sich in Zweier- und Dreierteams auf und statten den Geschäften Besuche ab. „Es ist ein bisschen angsteinflößend, wenn so eingestürmt wird“, gesteht die Verkäuferin eines Schuhgeschäfts, bevor ein Zollbeamter ihren Ausweis kontrolliert und sie zu ihrem Beschäftigungsverhältnis befragt. Wie ist es mit den Schichten, wie ist der Urlaub geregelt, gibt es Überstunden?

Raimund Grupp vom Hauptzollamt Ulm sagt: „Das Thema betrifft alle Branchen, wir wollen präventiv tätig sein.“ Bei der Kontrolle geht es nicht nur um die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns von aktuell 8,84 Euro je Stunde. Auch illegale Beschäftigungsverhältnisse können auffliegen, ausländische Mitarbeiter ohne Aufenthaltserlaubnis und Arbeitsgenehmigung, Sozialleistungsbetrug, wenn ein Hartz IV-Bezieher etwa heimlich arbeitet. Im Nachhinein werden die erhobenen Daten im Büro über das System unter anderem mit den Daten der Deutschen Rentenversicherung abgeglichen.

Bei der Kontrolle am Dienstag im Heidenheimer Einkaufszentrum Schloss-Arkaden habe es einige Verdachtsfälle gegeben, sagt Jasmin Staab, Sprecherin des Hauptzollamts Ulm. Es seien sogar zwei Strafverfahren eingeleitet worden. Arbeitgeber, die sich nicht an die Gesetze halten, müssten mit hohen Geldstrafen rechnen – wenn sie öfter auffällig sind, sogar mit Gefängnisstrafen.

Jeden Tag fänden Kontrollen statt, erklärt Sprecherin Staab. Teils in zivil, teils in Uniform. Sechs Stunden dauern die Kontrollen im Alb-Donau-Center am Mittwoch. Die Zollbeamten ernten verwunderte Blicke von den Kunden.

„Das war’s schon?“ Michael Krones, Pächter der Tankstelle im Einkaufszentrum, wirkt entspannt. „Ich weiß, dass meine Leute mehr als Mindestlohn bekommen und dass keiner illegal beschäftigt ist. Warum also soll ich mir einen Kopf machen“, sagt er. Auf den ersten Blick sei in dem Geschäft alles in Ordnung, bestätigt eine Beamtin.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls kontrolliert nicht nur präventiv. „Es gibt keinen Tag, an dem nicht eine E-Mail oder ein Anruf eingeht und jemand einen Verdacht äußert und einen Hinweis gibt“, sagt Raimund Grupp. Beim Hauptzollamt Ulm gebe es sicher 1000 Hinweise im Jahr.

Auch bei der Kontrolle im Ehinger Alb-Donau-Center am Mittwoch sind Unstimmigkeiten aufgetreten, wie Jasmin Staab nach Abschluss des Kontrollgangs sagt. Nun werde geprüft, ob sich die Verdachtsfälle bestätigen. Genaue Zahlen zur Bilanz der Kontrolle in Ehingen dürfe sie nicht nennen.

