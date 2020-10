vor 29 Min.

Schwarzfahrer randaliert im Regionalzug nach Neu-Ulm

Ein renitenter Schwarzfahrer hat einen Regionalzug auf offener Strecke im Neu-Ulmer Stadtgebiet zum Stehen gebracht

Neu-Ulm Ein renitenter Fahrgast hat dafür gesorgt, dass der Führer eines Regionalzuges am Freitagnachmittag auf offener Strecke die Notbremse ziehen musste. Die Bahnlinie war somit zeitweilig gesperrt. Die Polizei nahm schließlich den Randalierer in Empfang.

Begonnen hatte alles mit einer Fahrscheinkontrolle. Ein 34 Jahre alter Mann aus Neu-Ulm war an der Haltestelle Finninger Straße zugestiegen. Wenig später sollte er sein Ticket zeigen, doch er hatte keines – und fing Streit mit dem Zugbegleiter an. Der ging deshalb in den Führerstand des Zuges, um von dort aus die Polizei zu verständigen.

Schwarzfahrer dringt in die Führerkabine ein

Der renitente Passagier folgte ihm jedoch und nutzte die Gelegenheit, da kurzfristig die Türe unverschlossen war, und verschaffte sich ebenfalls Zugang zur Führerkabine des Zuges. Trotz mehrfacher Aufforderung wollte er sie nicht mehr verlassen und begann nach Angaben der Polizei zu randalieren. Deshalb musste der Triebwagenführer eine Notbremsung hinlegen. Wenig später konnte er jedoch in den Neu-Ulmer Bahnhof einfahren. Dort wartete schon die Polizei auf den Mann.

Schwarzfahrer erwartet Strafverfahren

Gegen den Randalierer wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie wegen Beförderungserschleichung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Bundespolizei. Die Bahnstrecke musste zwischen 15.44 Uhr und 16.08 Uhr gesperrt werden. Zu Verletzungen anderer Fahrgäste wegen der Notbremsung kam es nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht. (az)

