10.12.2018

Schwelgen und Schunkeln mit Opus One & Last

Ein Orchester, gespickt mit Profimusikern aus der Region: Opus One & Last in der mit 600 Besuchern sehr gut gefüllten Weißenhorner Fuggerhalle.

Sepp Meixners Orchester spielt zum zweiten Mal in der Fuggerhalle Weißenhorn. Auch diesmal ist das Konzert ein Erfolg - und bald kommen auch andere Städte in den Genuss des Ensembles.

Mit den Melodien von James Last ist es so: Wenn man den Titel liest, klingelt es nicht unbedingt – aber, wenn man sie hört, sind sie sofort da, die Erinnerungen. Sepp Meixner und sein Orchester Opus One & Last verstehen es, mit der Nostalgie zu spielen – gleichzeitig lassen sie die Musik des 2015 verstorbenen Komponisten, Arrangeurs und Bandleaders absolut aktuell wirken. Nachdem bereits die Premiere des Projekts im vergangenen Jahr ein Erfolg war, lockte das 26-köpfige Ensemble nun erneut 600 Besucher in die Weißenhorner Fuggerhalle. Ein Teil des Erlöses geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Opus One & Last sind nach Aussagen von Sepp Meixner, Leiter der Musikschule Weißenhorn und 30 Jahre lang Kopf der Big Band Opus One, derzeit weltweit das einzige James-Last-Orchester in Originalbesetzung: Eine von Lasts Sohn Ron geplante „Happy Sound Tour 2018“ durch 15 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz war schon vor Monaten abgesagt worden – aus rechtlichen Gründen, so hieß es. Für viele James-Last-Fans war das natürlich eine schlechte Nachricht, die Bedeutung von Opus One & Last für die Erinnerung an den Erfinder des „Happy Sound“ ist dadurch aber noch gestiegen.

Das Orchester ist mit Profimusikern aus dem Raum Ulm gespickt

Meixner und seine Mitstreiter freilich legen den Fokus weniger auf diese Variante des Easy Listening, sondern auf das konzertante Spätwerk des gebürtigen Bremers. Dabei war das Konzert in der Fuggerhalle keine Wiederholung des ersten, sondern bot einige neue Stücke – vor allem Gesangsnummern, darunter mit „Things“, „White Christmas“ und „People Will Say“ erstmals auch Duette. Der Münchner Nick Gordon und die (neu hinzugekommene) Günzburgerin Cordula Wegerer ernteten für ihre Auftritte großen Beifall – wie auch das ganze, mit Profimusikern gespickte Orchester. So wirkten unter anderem Violinistin Lena Thanner, stellvertretende Konzertmeisterin bei den Ulmer Philharmonikern, die Percussion-Schwestern Vanessa und Jessica Porter aus Laupheim, der Thannhauser Christian Wohlrab als Lead-Trompeter und Multitalent Joachim „Jogi“ Knoll an Saxofonen, Quer- und Panflöte, Bluesharp sowie Akkordeon mit. Nach dem Konzert, so erzählt Meixner, hätten einige, vor allem ältere Zuschauer, ihm die Hand geschüttelt und sich bedankt. Für einen Abend, an dem man in Erinnerungen schwelgen und manchmal auch ein bisschen schunkeln konnte. Diese Erfahrung können bald auch weitere Besucher machen: Im kommenden Jahr spielen Opus One & Last auch mehrere Konzerte außerhalb von Weißenhorn, bislang sind unter anderem Termine in Laupheim und Vöhringen geplant. „Jetzt geht es los“, sagt Meixner. (mgo)