vor 31 Min.

Schwerer Unfall auf A7 bei Heidenheim: Auto und Lkw beteiligt

Auf der A7 bei Heidenheim ist Unfall passiert. Während der Rettungsmaßnahmen ist mit Stau zu rechnen.

Auf der A7 bei Heidenheim ist am Freitagmorgen ein schwerer Unfall passiert. Nach ersten Informationen der Polizei sind an dem Unfall ein Auto und ein Lkw beteiligt. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Auch Angaben zu Verletzten konnten noch nicht gemacht werden.

Passiert ist der Unfall in Fahrtrichtung Kempten/Ulm kurz vor 9 Uhr nahe der Anschlussstelle Heidenheim. Die Rettungsmaßnahmen laufen derzeit noch. Währenddessen ist mit Behinderungen und Stau auf der Autobahn zu rechnen. (AZ)

Weitere Informationen folgen.

