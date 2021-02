vor 52 Min.

Schwerer Unfall auf A8 bei Ulm/Dornstadt: Polizei bittet um Rettungsgasse

Ein Transport und ein Lkw sollen auf der A8 bei Ulm/Dornstadt in einen schweren Unfall verwickelt sein. Dabei soll es zu einem größeren Trümmerfeld gekommen sein.

Von Thomas Heckmann

Auf der A8 bei Ulm/ Dornstadt ist kurz vor dem Parkplatz Kemmental am Montagmittag gegen 12 Uhr ein schwerer Unfall in Fahrtrichtung München passiert. Das berichtet die Polizei in einer Erstinformation.

Am Unfall auf Höhe Temmenhausen beteiligt sind demnach wohl ein Transporter sowie ein Lkw. Es kam offenbar zu einem "größeren Trümmerfeld". Inwiefern es zu Verletzten kam, ist noch unklar.

Rettungshubschrauber nach Unfall auf A8 im Einsatz

Neben Feuerwehr und Rettungskräften ist aktuell auch ein Hubschrauber im Einsatz. Der steht mitten auf der Autobahn. Laut Polizei könnten an dem Unfall möglicherweise auch noch weitere Fahrzeuge beteiligt gewesen sein.

Die A8 ist aufgrund der Rettungsmaßnahmen in Richtung München aktuell voll gesperrt. Die Polizei bittet darum, eine Rettungsgasse zu billden. In Fahrtrichtung München hat sich bereits ein Rückstau gebildet. Die Verkehr wird an der Anschlussstelle Merklingen ausgeleitet. Dort ist auch die Auffahrt in Richtung Ulm gesperrt. Entsprechend ist auch auf den Umgehungsstraßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. (krom/AZ)

Weitere Informationen folgen.

