Schwerer Unfall auf B28 bei Neu-Ulm: Verursacher schwebt in Lebensgefahr

Auf bei B28 bei Neu-Ulm kommt ein Auto von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Fahrer wird lebensbedrohlich verletzt und muss notoperiert werden.

Auf der B28 bei Neu-Ulm kam es am Mittwochabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall: Der Verursacher wurde nach Angaben der Polizei dabei lebensbedrohlich verletzt.

Der 49-Jährige befuhr zwischen der Anschlussstelle Senden und dem Autobahndreieck Neu-Ulm den linken Fahrstreifen der B28 in Richtung Ulm und überholte hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer.

Im Zuge dessen kam er aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links und stieß gegen die Mittelschutzplanke. In der Folge wurde er nach rechts von der Fahrbahn abgelenkt und stieß mit hoher Energie gegen einen unweit entfernten Baum.

Unfall auf B28: Feuerwehr schneidet Fahrer aus dem Auto

Hierdurch wurde der Pkw derart verformt, dass der 49-Jährige durch Kräfte der Feuerwehren Senden und Weißenhorn aus dem Fahrzeug geschnitten werden musste. Anschließend wurde er unter notärztlicher Begleitung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, in welchem er noch in der Nacht notoperiert wurde.

Der Pkw des Unfallverursachers wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich rund 8000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, was laut Polizei jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen führte. (AZ)

