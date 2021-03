vor 11 Min.

Schwerer Unfall in Warthausen: Schaufellader fährt Kind an

Ein Mann arbeitet mit einem Schaufellader in Warthausen. Beim Rückwärtsfahren wird wohl das Kind erfasst.

Bei einem Unfall in Warthausen (Kreis Biberach) ist am Mittwoch ein Kleinkind schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr auf einem Grundstück in der Heggelinstraße. Dort arbeitete ein 31-Jähriger mit seinem Schaufellader. Das Kleinkind gelangte unbemerkt hinter die Arbeitsmaschine. Das hatte der Mann nicht bemerkt. Beim Rückwärtsfahren erfasste er wohl das Kind. Das wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (AZ)

