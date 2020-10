vor 20 Min.

Schwerer Unfall mit E-Scooter in Ulm: Vater eines Verdächtigen meldet sich bei der Polizei

Plus Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Ulm wird eine Frau schwer verletzt. Die Verursacher flüchten. Jetzt vermeldet die Polizei neue Erkenntnisse.

Von Michael Kroha

Ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter am Montag vergangener Woche in Ulm sorgte in für Entsetzen. Eine Frau war umgefahren und dabei schwer verletzt worden. Die mutmaßlichen Unfallverursacher flüchteten. Die Verleihfirma reagierte sofort. Auf Nachfrage unserer Redaktion vermeldet die Ulmer Polizei jetzt neue Erkenntnisse.

Der Vater eines 15-jährigen Sohnes habe sich demnach "gestellt", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Er habe sich gemeldet, weil der 15-Jährige an dem Unfall beteiligt gewesen sei. Ob er aber auch der Fahrer des Unfall-Scooters war, ist unklar.

Frau nach Unfall mit E-Scooter in Ulm schwer verletzt: Fall ist kompliziert

Insgesamt sei der Fall kompliziert, sagt der Polizeisprecher. Bis endgültig geklärt sei, wer welche Rolle beim Unfall gespielt habe, dürften noch Wochen vergehen.

Wie berichtet, passierte der Unfall an der Ecke Herrenkellergasse/Hafenbad. Eine 61 Jahre alte Fußgängerin wurde von einem E-Scooter umgefahren, der in Richtung Münsterplatz abbiegen wollte. Die Frau blieb schwer verletzt am Boden liegen. Auch der Scooter-Fahrer lag erst am Boden, stand dann aber mit Hilfe von Zeugen auf und flüchtete laut Polizei mit Begleitern.

Polizei ermittelt nach Unfall mit E-Scooter in Ulm: Jugendliche fuhren zu zweit auf einem Roller

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei war die Gruppe samt der Begleiter mit drei E-Scootern unterwegs. Für den Zusammenprall mit der 61-Jährigen kämen laut Polizei aber mehr als nur drei Jugendliche in Frage. Sprich, auf mindestens einem Scooter war nicht nur eine Person unterwegs - das ist aber nicht erlaubt.

Zeugen hatten nach dem Unfall das Kennzeichen des E-Rollers notiert. Die Verleihfirma Tier konnte so nach eigenen Angaben den Fahrer gleich ermitteln und reagieren. "Das ist kein Kavaliersdelikt. Das gehört sich nicht", so Anna Lauffer, bei Tier für Ulm und Neu-Ulm zuständig, im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Bezahlkonto, mit dem der mutmaßliche Unfall-Fahrer den Scooter gemietet hatte, wurde gesperrt.

