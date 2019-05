15:30 Uhr

Schwerlast-Transport beschädigt marode Gänstorbrücke noch schwerer

Ein 77-Tonner überfährt das Bauwerk verbotenerweise – und viel zu schnell. Die Sperrung wird verschärft, die Brücke muss vielleicht früher abgerissen werden.

In der Nacht auf Samstag, 18. Mai, hat ein 77-Tonnen-Schwertransport unerlaubt die auf 40 Tonnen beschränkte Gänstorbrücke überfahren. Die Überfahrung der entsprechend beschilderten Gänstorbrücke durch den genehmigungspflichtigen Schwertransport hat die Brücke weiter geschädigt. Genaueres soll eine Brückenprüfung mit einem Brückenuntersichtgeräte in der Nacht auf Dienstag, 28. Mai, zeigen. Ab 20 Uhr ist am Montag daher mit Verkehrseinschränkungen dort zu rechnen.

Der Lastwagen samt Begleitfahrzeug hatte seine vorgeschriebene Route verlassen, stattdessen den Weg von der Anschlussstelle Ulm-West über Stuttgarter Straße und Münchner Straße zu seinem Bestimmungsort in Neu-Ulm genommen und dabei die Gänstorbrücke genutzt. Diese Überfahrt wurde von dem in der Gänstorbrücke eingebauten Monitoringsystem erkannt und von der damit verbundenen Überwachungskamera dokumentiert, so dass der Verursacher identifiziert werden konnte. Die übermäßige Belastung hat bleibende Verformungen am Bauwerk hinterlassen, die sich negativ auf die noch verbleibende Lebensdauer des Brücke auswirken könnten. Künftig wird das zulässige Gesamtgewicht, mit dem die Gänstorbrücke befahren werden darf, auf 24 Tonnen gesenkt.

Mehr zum Thema lesen Sie in Kürze auf nuz.de. (az)

Themen Folgen