18.07.2019

Schwerlaster stauen sich auf dem Land

Offenbar Fehler in der Navigation schuld

Nachdem sich ein Schwertransporter in der Nacht zum Mittwoch bei Amstetten (Alb-Donau-Kreis) festgefahren hatte, mussten sechs Spezial-Sattelzugmaschinen warten, bis die Unfallstelle geräumt wurde.

Der Verursacher, ein mit einem 95 Tonnen schweren Ramm- und Bohrgerät beladener Schwertransport, bog gegen zwei Uhr versehentlich zwischen Amstetten-Dorf und -Bahnhof nach rechts in eine kleine asphaltierte Straße ab. Der Fahrer hat für seinen Schwertransport eine genau bestimmte Route, die von einem Dienstleister in eine Karte auf einem Tablet eingetragen wird. Diese Routenvorschrift war nach ersten Erkenntnissen fehlerhaft eingetragen worden. Die kleine Straße führte über einen Bahnübergang der schmalspurigen Museumsbahn Amstetten-Oppingen und endet dann wieder auf der ursprünglichen Strecke. Als der Fahrer dort abbiegen wollte, rutschte sein 153 Tonnen schweres Fahrzeug in einen gut einen Meter tiefer liegenden Acker neben der Fahrbahn.

Die Polizei sperrte die Strecke, damit der Schwertransport geborgen werden konnte. Nachdem Mitarbeiter des Versenders an der Unfallstelle waren, konnten sie das schwere Raupengerät, dank seiner Geländegängigkeit, vom Sattelauflieger herunterfahren. Ohne die Beladung gelang es, die Schwertransporteinheit aus dem Acker zu zerren. Auf der Straße konnte dann das Raupenfahrzeug wieder verladen werden. Gegen acht Uhr am Vormittag war dann die Unfallstelle geräumt. Durch die blockierte Strecke konnten weitere Schwertransporte nicht fahren. Darunter war auch die Fußgängerbrücke, die am neuen Merklinger Bahnhof die Treppentürme verbinden soll. Ein weiterer Schwertransporter mit einem Baggerarm stand ebenfalls bei Amstetten und wartete auf eine freie Straße. (heck)

