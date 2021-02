vor 17 Min.

Schwertransporter mit Bus bleibt in Kreisverkehr in Neu-Ulm stecken

Im Neu-Ulmer Gewerbegebiet ist ein Schwertransporter in einem Kreisverkehr stecken geblieben. Die Bergung des Sattelzugs dauerte mehrere Stunden.

Am Montag um 20.30 Uhr fuhr der Sattelzug, der einen Omnibus auf seinem Auflieger geladen hatte, von der Otto-Hahn-Straße kommend in den Kreisverkehr Lessingstraße ein und wollte in Richtung Max-Eyth-Straße wieder ausfahren. Der 38-jährige Lastwagenfahrer musste im Kreisring, aufgrund der Ausmaße seines Sattelzuges, mit der Zugmaschine nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und fuhr sich hierbei fest. Gleichzeitig verkeilte sich der Auflieger an der Umrandung der Kreisverkehrsinsel.

Nach dem Unfall in Neu-Ulm war die Feuerwehr im Einsatz

Bei der Bergung des Sattelzuges durch den angeforderten Abschleppdienst riss der Kraftstofftank an der Zugmaschine auf, und circa 250 Liter Diesel-Kraftstoff verschmutzten die Kreisfahrbahn. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte der Kraftstoff gebunden und abgepumpt werden. Der Kreisverkehr musste an der Einmündung Kammer-Krummen-Straße wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für drei Stunden gesperrt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr auf 4000 Euro. Da der Lkw-Fahrer die im Erlaubnis-Bescheid eingetragene Fahrstrecke und die darin angegebenen Sattelzugmaße eingehalten hatte, musste er sich lediglich wegen eines Verstoßes gegen die allgemeinen Sorgfaltspflichten und der Schädigung der Bankette verantworten. (AZ)

