07:45 Uhr

Schwesternweg in Pfaffenhofen bleibt dauerhaft gesperrt - aber nicht für alle

Plus Die Räte in Pfaffenhofen entscheiden sich für ein endgültiges Einfahrtsverbot. Das gilt allerdings nicht für alle Verkehrsteilnehmer.

Von Sophia Huber

Fast ein Jahr ist es her, als die Markträte in Pfaffenhofen das erste Mal über die Sperrung des Schwesternweges in einer Bau- und Umweltausschusssitzung diskutiert haben. Im Dezember 2019 wurde beraten, wie man umgehen kann, dass Autofahrer bei einem Stau an der Taverne-Kreuzung links in den Schwesternweg abbiegen. Das Ergebnis war damals eine probeweise Sperrung.

Es gab Gegenstimmen, einen Antrag und eine Petition gegen die Sperrung

Trotz einer Petition im Frühjahr und einem Antrag von Hildegard Feurich-Kähn ( SPD), die Sperrung aufzuheben, existiert das Einfahrtsverbot bis heute – und das wird auch so bleiben. Im Juni beschloss der Rat, eine Verkehrsschau abzuhalten, um eine endgültige Entscheidung treffen zu können.

Die Verwaltung teilte in der Sitzung am Montagabend die neuesten Erkenntnisse mit. Unter anderem ergebe es keinen Sinn, eine Verkehrsschau an dieser Stelle abzuhalten, hieß es. Bauamtsleiter Alexander Gehr erklärte, der Markt Pfaffenhofen sei als unterste Verkehrsbehörde selbst für die Beurteilung dieser Kreuzung zuständig. Dennoch habe man sich bei der Polizei erkundigt. „Die Behörden haben uns abgeraten, ein Schild ’Anlieger frei’ anzubringen“, berichtete Gehr. Das würde die Situation nicht verbessern, da das Verkehrsaufkommen am höchsten sei, wenn Eltern ihre Kinder in den Kindergarten bringen und abholen. Und die seien in diesem Fall ja auch Anlieger.

Die Einfahrt auf einen gewissen Zeitraum zu beschränken, würde laut Gehr Verwirrung stiften. Bis auf Feurich-Kähn und Franz Winter (CSU) stimmten alle Ausschussmitglieder für den Vorschlag, die Einfahrt von der Hauptstraße in den Schwesternweg dauerhaft zu sperren. Ausgenommen sind bei dieser Regelung die Radfahrer, denn: „Für Radfahrer wollen wir kurze Wege schaffen“, sagte Gehr. Außerdem wird das Halteverbot im Schwesternweg aufgehoben.

