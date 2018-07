vor 38 Min.

Schwörmontag in Ulm: Das Programm in der Übersicht

Am Schwörmontag, der am 23. Juli 2018 stattfindet, herrscht in Ulm feierlicher Ausnahmezustand. Fällt wegen des niedrigen Wasserstands einer der Höhepunkte, das Nabada, etwa ins Wasser?

Am 23. Juli findet der Schwörmontag 2018 in Ulm statt. Traditionell wird das Fest mit dem Nabada und einer großen Party gefeiert. Das Programm im Überblick.

Der Schwörmontag 2018, der Ulmer Stadtfeiertag, findet in diesem Jahr am Montag, 23. Juli statt. Bereits ab Samstag herrscht feierlicher Ausnahmezustand in Ulm - mit der traditionellen Lichterserenade auf der Donau, der Schwörrede, dem Nabada und Partys in der Innenstadt.

Eine weitere Ulmer Tradition ist das Fischerstechen, was 2018 allerdings nicht stattfinden wird. Das Fischerstechen wird nur alle vier Jahre veranstaltet. Das nächste Fischerstechen findet daher erst 2021 statt.

Ulmer Schwörmontag 2018: Programm

Samstag, 21. Juli 2018: Schwörkonzert plus Lichterserenade

ab 10 Uhr: Schwör-Sporttag im Vereinsbad des SSV Ulm und auf dem Sportgelände "Gänswiese" (weitere Infos hier)

19 Uhr: Schwör-Konzert "Very British" (im Ulmer Münster, Tickets ab 12,35 Euro)

21.30 Uhr: Lichterserenade auf der Donau

Die Lichterserenade verwandelt die Donau in ein buntes Lichtermeer. Bild: Alexander Kaya (Archivbild)

Sonntag, 22. Juli 2018: Konzert Dieter Thomas Kuhn

20.15 Uhr: Dieter-Thomas-Kuhn-Konzert (auf dem Münsterplatz, Tickets ab 38 Euro)

Sänger Dieter Thomas Kuhn tritt am Abend vor dem Schwörmontag in Ulm auf. Bild: Felix Oechsler (Archivbild)

Montag, 23. Juli 2018: Die Schwörfeier und das Nabada

11 Uhr: Schwörfeier auf dem Weinhof vor dem Schwörhaus (bei schlechtem Wetter im Ulmer Münster)

16 Uhr: Nabada auf der Donau, anschließend Hockete in der Friedrichsau

ab 17 Uhr: Schwörmontagsparty (auf dem Münsterplatz)

Beim Nabada in Ulm am Schwörmontag treiben Tausende in Booten die Donau hinab. Bild: Alexander Kaya (Archivbild)

(sli)

