vor 58 Min.

Schwörwochenende – was geht ab?

In der Doppelstadt steckt Musik drin, und das ist wieder mal reichlich wörtlich zu nehmen

Die nächste Woche wird heiß, sagen die Meteorologen. Das kommende Wochenende wird auch heiß, wenn auch nicht von den Temperaturen her, sondern mehr von dem, was wieder alles geboten ist. Deshalb können wir hier nur das Wichtigste auflisten:

l Heute, Freitag, 19. Juli:

17 bis 24 Uhr, Volksfest in der Friedrichsau, Friday-Night-Fun

17 Uhr, Auf dem Schwal in Neu-Ulm, Partysound mit „Vogelwild“

19.30 Uhr, Fischerplätzle, Ulm, Musikverein Einsingen

20.15 Uhr, Fischerplätzle, Ulm, Big Band Ulm

l Samstag, 20. Juli:

10 Uhr, Sportgelände des SSV Ulm, Schwörsporttag, Mini-Triathlon, ab 11 Uhr Spiel und Spaß für die ganze Familie

14 bis 24 Uhr, Friedrichsau, Volksfest

17 Uhr, auf dem Schwal, Schwörwochenfest, Partymusik mit der United Dance Band

18 Uhr, Petrusplatz, Neu–Ulm, Rock Unlimited

19 Uhr, Ulmer Münster, Schwörkonzert fULMinant – Pop trifft Klassik

19 Uhr, Goldschmiede Dentler, Ulm, Thronrede, von Luna Dentler, Verleihung Dentler-Preis 2019

22 Uhr, Donau, Lichterserenade, dazu Musik im Edwin-Scharff-Haus, der Donauwiese, dem Rosengarten, dem Schwal und der Tribüne beim Bootshaus

l Sonntag, 21. Juli:

9.30 Uhr, Ulmer Münster, Schwörgottesdienst

11 Uhr, Auf dem Schwal, Frühschoppen, Musikverein Eintracht Oberelchingen, ab 18 Uhr Albfetza

11 Uhr, Marktplatz Ulm, Paradekonzert mit der Jungen Bläserphilharmonie Ulm

16 Uhr, Kornhausplatz Ulm, Beginn der Bindertänze, Fortsetzung im Judenhof, Hafenbad/Hafengasse, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz, Weinhof, Marktplatz

20 Uhr, Münsterplatz, Schwörfestival mit H.P. Baxxter & Scooter

l Schwörmontag, 22. Juli

11 Uhr, Weinhof Ulm, Schwörfeier

12 Uhr, Auf dem Schwal, Schwörwochenfest

12 bis 22.30 Uhr, Friedrichsau, Volksfest

16 Uhr, Donau, vom Fischerviertel bis zum Stadion: Nabada

Danach: Halligalli in der kompletten Doppelstadt. Unter anderem mit Livemusik von Combo Six (Teutonia), Robbie and Friends (Gemeinschaftskindergarten Friedrichsau), Albfetza (Marktplatz), Rock Unlimited (Capo’s Größenwahn in der Platzgasse) Bätscher Buam (Schwal), Godfrey and The Grandsons (Judenhof’), Shoke & Sand (Innenhof Krone im Fischerviertel, Die Maybacher (Barfüßer Neu-Ulm), Griesinger Musikkapelle (Schlössle Offenhausen) Firebound (vor dem Donaubad), Jesus George, Roxy-Biergarten, Level 1, Café Kornhauskeller. (az)

