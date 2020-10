vor 50 Min.

Sechs Einbrüche in Kindertagesstätten binnen einer Nacht zwischen Ulm und Ehingen

Zwischen Ulm und Ehingen wurde entlang der B311 in mehrere Kindertagesstätten eingebrochen. Jetzt ermittelt die Polizei und prüft einen Zusammenhang.

Gleich sechs Einbrüche in Kindertagesstätten binnen einer Nacht hat es entlang der B311 zwischen Ulm und Ehingen gegeben. Die Polizei prüfe nach eigenen Angaben einen Zusammenhang und bittet um Hinweise. Die Einbrüche ereigneten sich demnach im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr.

In Erbach in der Schloßstraße hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf. Im Innern suchten sie nach Brauchbarem. Sie fanden wohl Bargeld, welches sie mitnahmen. Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro blieb zurück.

Weitere Einbrüche verzeichnete die Polizei in Donaurieden und Dellmensingen. Ob die Einbrecher dort Beute machten, ist noch unklar.

In Öpfingen brachen die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude in der Kirchgasse. Im Innern brachen sie mehrere Schränke auf. Auch hier fanden sie wohl Bargeld, das sie mitnahmen.

Auch in Ehingen waren Unbekannte im Tulpenweg am Werke. Durch ein Fenster verschafften sich Einbrecher Zugang ins Innere. Sie brachen mehrere Schränke auf und fanden Bargeld.

In Ulm-Einsingen hebelten Einbrecher ein Fenster an dem Kindergarten in der Straße Am Bürgele auf. Sie brachen mehrere Schränke auf. Hier fanden sie offenbar nichts Brauchbares.

Spezialisten der Polizei sicherten in allen Fällen Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten prüfen nun, inwieweit die einzelnen Einbrüche zusammenhängen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an den Einbruchsorten gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

