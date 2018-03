16:30 Uhr

Sechs Menschen verletzen sich bei Kollision von drei Autos

Drei Autos sind zwischen Biberach und Roggenburg zusammengestoßen. Sechs Menschen wurden dabei verletzt. Die Staatsstraße 2019 war vorübergehend gesperrt.

Auf der Staatsstraße zwischen

und Biberach hat sich am Sonntagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach bisherigen Informationen sind an der Zufahrt zu einem Reiterhof drei Autos zusammengestoßen. Sechs Personen wurden dabei leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden in die Kliniken nach Krumbach und Weißenhorn gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar. Für die Aufräumarbeiten war die Staatsstraße 2019 ist zwischen beiden Orten eine Zeit lang gesperrt. (az)