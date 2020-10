vor 51 Min.

Sechs Richtige im Lotto am Mittwoch: Ulmer gewinnt über 700.000 Euro

Sechs Richtige in der Lotto-Ziehung am Mittwoch hatte eine Person aus Ulm.

Der oder die Ulmerin hat den Lotto-Jackpot knapp verpasst. Wer der Glückspilz aus Ulm ist, ist noch nicht bekannt.

Großes Glück in schwieriger Corona-Zeit für einen Lotto-Spieler aus Ulm: Bei der Mittwochsziehung landete der noch unbekannte Tipper einen Sechser. Dank eines Systems kann er sich jetzt über 784.000 Euro freuen. Das teilte Lotto Baden-Württemberg am Donnerstag mit.

Der Glückspilz aus Ulm sagte die Gewinnzahlen 2, 7, 12, 23, 36 und 43 der Mittwochsziehung vom 28. Oktober korrekt voraus. Das gelang auch einem Tipper aus dem Saarland, es wird also geteilt. Die sechs Richtigen sind jeweils genau 740.867,70 Euro wert.

Die Wahrscheinlichkeit auf den Volltreffer lag nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg bei 1 zu 15,5 Millionen. Weil der Ulmer (oder die Ulmerin?) mit einem Vollsystem gespielt hatte, kommen weitere Treffer aus niedrigeren Gewinnklassen hinzu. Der Gesamtgewinn klettert so auf exakt 784.127,10 Euro – und wird steuerfrei ausbezahlt.

Lotto-Gewinner aus Ulm verpasst nur knapp den Jackpot

Einen noch viel größeren Gewinn habe der Tipper aus der Donaustadt um Haaresbreite verpasst. Als Superzahl war die 2 auf der Spielquittung vermerkt, die 4 fiel am Mittwochabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf fast 14 Millionen Euro gestiegen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit erneut unbesetzt. Der Gewinntopf klettert bis zur nächsten Ziehung am Samstag (31. Oktober) auf etwa 18 Millionen Euro an.

Gewinner spielte in Lotto-Annahmestelle im Ulmer Stadtgebiet

Wer hinter dem Gewinner aus Ulm steckt, ist Lotto Baden-Württemberg nach eigenen Angaben noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle im Ulmer Stadtgebiet ab.

Zum Abruf der 784.000 Euro müsse er oder sie nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg, in der Ulmer Regionaldirektion oder direkt in der Lotto-Zentrale am Stuttgarter Löwentor einreichen.

Ulmer oder Ulmerin ist der 36. Lotto-Sechser des Jahres

Der Mittwochscoup war der 36. baden-württembergische Sechser des Jahres. Im Raum Ulm hatte es zuletzt im Dezember 2019 sechs Richtige gegeben. Seinerzeit freute sich eine Lotto-Spielerin aus einem Nachbarort über knapp 1,5 Millionen Euro. (az)

