10:52 Uhr

Sechsjähriger will Straße überqueren und wird von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Pfaffenhofen hat sich am Freitagmorgen ein Kind verletzt.

Leichte Verletzungen hat sich am Freitagmorgen ein sechs Jahre alter Bub auf der Hauptstraße in Pfaffenhofen zugezogen. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Ein sechs Jahre alter Bub ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Pfaffenhofer Hauptstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte das Kind die Straße überqueren. Dabei wurde es von einem Auto erfasst.

Das Kind verletzt sich leicht an Kopf und Bein

Der Bub zog sich leichte Verletzungen an Kopf und Bein zu, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 57 Jahre alter Fahrer des Autos kam mit dem Schrecken davon. An seinem Wagen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 4000 Euro. (az)

