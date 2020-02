Sedelhöfe: Ein „cooler Standort“ mit den "Five Guys"

Plus „Five Guys“-Chef sagt, warum die Wahl auf das neue Viertel fiel. Welche Geschäfte noch alle fix sind.

Zwei Tage nachdem wir exklusive über die Ansiedlung der US-Burgerkette „Five Guys“ in den Sedelhöfen berichteten, meldet sich jetzt auch der Investor zu Wort: „Mit ‚Five Guys‘ haben wir eine Art Burger-Manufaktur nach Ulm geholt und so unser Versprechen ein weiteres Mal eingehalten, neue Marken nach Ulm zu bringen. Ich bin überzeugt, dass Five Guys mit seinem jungen, trendigen und hochwertigen Konzept sowohl Ulmer als auch Touristen begeistern wird“, sagt Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter DC Developments/DC Values.

„Five Guys“ ist, wie berichtet, ein familiengeführter Systemgastronom aus den USA mit weltweit 1500 Restaurants. Bekannt wurde das Unternehmen insbesondere durch einen berühmten Kunden: Ex-US-Präsident Barrack Obama ließ sich noch während seiner Amtszeit in eine Filiale in Washington fahren und bestellte für sich und seine Mitarbeiter höchstpersönlich am Schalter Burger und Pommes.

"Five Guys" kommt nach Ulm: Jubel über das Präsidenten-Burger-Lokal

Die noch dieses Jahr eröffnende Filiale in den Sedelhöfen in „Haus eins“ am Albert-Einstein-Platz wird 320 Quadratmeter groß sein. In Städten wie Frankfurt, München und auch Berlin gibt es die Burger-Experten, die jeden Tag alles frisch zubereiten, bereits. Aktuell gibt es in Deutschland 13 Restaurants und ein weiteres ist nun in Ulm geplant.

„Wir freuen uns sehr auf unsere Eröffnung in Ulm. Mit den Sedelhöfen haben wir einen Standort gefunden, der hervorragend zu uns passt“, sagt Jörg Gilcher, Deutschland-Chef bei Five Guys.

Sedelhöfe: Zalando, Dm, Snipes, Mc Donalds und Edeka sind fix

Der Quartiersmix und die Verbindung zur Innenstadt sowie dem Hauptbahnhof hätten die Firma überzeugt. Gilcher: „Die Sedelhöfe werden ein dynamischer und cooler Standort, der dem Zeitgeist von heute entspricht und durch ein weiteres Gastronomiekonzept die Innenstadt bereichern wird.“ Neben den Sitzplätzen im Restaurant werde es auch eine Außenterrasse für die warme Jahreszeit geben. Mit den „Five Guys“ steht der zweite Gastro-Mieter in den Sedelhöfen fest: Direkter Nachbar wird der US-Riese McDonald’s sein, der aus dem Container in der Bahnhofstraße direkt neben „Five Guys“ zieht.

Sedelhöfe: Obamas "Five Guys"-Lieblingsburger kommen nach Ulm





Weiterer feststehender Mieter ist der Online-Spezialist Zalando, der einen „Outlet Store“ eröffnet. Und zwar im großen Haus mit den 112 Wohnungen im Obergeschoss gegenüber dem Durchgang von der Bahnhofstraße zwischen Sport Sohn und „Coffee Fellows“/Werdich. Einen Mietvertrag unterschrieben hat auch Snipes, nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Streetwear-Anbieter. Außerdem ist klar, dass der Drogeriemarkt Dm sowie ein Edeka-Supermarkt in die Unterführung ziehen, die künftig die Sedelhöfe mit dem Hauptbahnhof verbindet. Betreiber des neuen Lebensmittelmarktes wird Kaufmann Ralf Dörflinger sein, der bereits zwei Edeka-Märkte in Gerstetten und Langenau betreibt. Auf rund 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche und mit einem Sortiment von etwa 22500 Artikeln werden er und seine rund 70 Mitarbeiter zur Nahversorgung beitragen. Die Eröffnung des Supermarktes ist für Juni vorgesehen.

Auch interessant:

Deshalb werden die Sedelhöfe funktionieren

Richtfest: Langsam wird’s gemütlich in den Sedelhöfen

Turnschuh-Vorreiter Snipes zieht in die Sedelhöfe