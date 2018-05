05:57 Uhr

Sedelhöfe: Streit um die Treppen

So sieht künftig der Blick von der Bahnhofstraße in Richtung Sedelhöfe aus. Links die aufgefächerte Treppe mit Einstein-Symbolen. an der Wand. Die Rolltreppe tritt unter dem kleinen Dach mit den Leuchtelementen hervor.

Eine Rolltreppe oder zwei? Der Investor des Einkaufsquartiers und der Ulmer Citymanager haben unterschiedliche Auffassungen zum Thema Stadteingang.

Von Oliver Helmstädter

Seitdem die Pläne eines geschlossenen Einkaufszentrums vom Tisch sind und DC Developments gegenüber des Bahnhofs eine offene Erweiterung der Fußgängerzone baut, war es lange ruhig in der Ulmer Handelslandschaft. Doch nun gärt ein Konflikt um den künftigen Zugang in die Innenstadt.

Während der Investor nur eine Rolltreppe plant, die von der Bahnhofs-Unterführung auf den künftigen Alber-Einstein-Platz führt, fordert die Ulmer City-Werbegemeinschaft zusammen mit der Industrie- und Handelskammer deren zwei. Der Grund: Die Händler befürchten, dass potenzielle Kundschaft ihr Geld so vornehmlich in den neuen Läden lässt und die alteingesessenen Kaufleute in die Röhre schauen.

Ulmer Händler starten Online-Umfrage

Derzeitiger Stand der Planung ist es, dass am Auf- beziehungsweise Abgang der aufgehübschten Unterführung neben der Rolltreppe eine statische Treppe gebaut wird. Die Rolltreppe ist demnach im Untergeschoss acht Meter und im Erdgeschoss 14 Meter von dieser statischen Treppe entfernt, die eine Art Abkürzung in die Fußgängerzone in der Bahnhofstraße ist. Citymanager Henning Krone bezeichnet es als „Quatsch“, dass hier ein Höhenunterschied von sechs Metern mit Muskelkraft überwunden werden müsse. „Wem sind 35 Stufen zuzumuten, vor allem wenn des Menschen Ziele Ämter, Dienstleister, Sehenswürdigkeiten, Gastronomen und Geschäften in der City sind?“, heißt es in einer Online-Umfrage, die die Ulmer Händler gestartet haben.

Der Investor hingegen argumentiert, dass DC Developments mit einer aufgefächerten Treppe von der Bahnhofspassage in die Innenstadt bereits den Wünschen der Stadt nachgekommen sei. Zudem sei diese Treppe in den Ausmaßen mit der Auffächerung ist überhaupt nur durch den Kauf des Objektes am Bahnhofplatz 7 möglich. „Eine weitere Rolltreppe jedoch noch mal daneben zu bauen, werden wir nicht machen. Wir bitten um Verständnis“, sagt Lothar Schubert, der geschäftsführende Gesellschafter von DC Developments. Zwei mal 17 Stufen seien zumutbar. Zum Vergleich: Die große Treppe im Tathaus habe 22 Stufen.

Streit um die Treppen an den Sedelhöfen

Es geht um Geld: Schubert rechnet mit Folgekosten im siebenstelligen Bereich. Zudem würde der Wert einer im Bau befindlichen Immobilie sinken, die ja bereits an die Aachener Grund verkauft wurde. Zudem seien die Untergeschossplanungen der Sedelhöfe so weit fortgeschritten, sodass Planänderungen zu Bauverzögerungen führen. DC Developments sei nicht bereit all die Risiken, Kosten und Verzögerungen auf sich zunehmen, um den Albert Einstein Platz als Standort zu schwächen. Die von der Ulmer City Werbemeinschaft ins Feld geführten angeblich unzumutbaren Umwege für Besucher der Bahnhofstraße halten die Investoren für nicht nachvollziehbar. Zumal der Stadteingang sich generell verbessere: Es gebe ja auch weiterhin einen ebenerdigen Zugang mit Ampel. Hinzu kommen zwei Aufzüge. Dazu Schubert: „Mit den Sedelhöfen liegt der Fokus auf der Erweiterung der Innenstadt von Ulm. Wir bauen ein Quartier, das 24 Stunden auch für Lebendigkeit in der Innenstadt sorgen und ein Teil der Fußgängerzone werden wird. Wir haben den Anspruch ein Entrée zur Innenstadt zu schaffen, wovon der Einzelhandel, die Gastronomie aber auch der Tourismus profitieren wird.“ „Ulm würde sich etwas verbauen“, sagt Krone als Verfechter einer zweiten Rolltreppe.

Citymanager: Eine Rolltreppe wäre noch umsetzbar

Grundsätzlich kann Krone Schubert verstehen. Schließlich wolle er die größtmögliche Passantenfrequenz im Herzen seines Projekts sicherstellen. Er als Citymanager müsse aber auch auf die Interessen der anderen Händler schauen. Die Einschätzung von Schubert, dass Planänderungen zu Bauverzögerungen führten, hält er für vorgeschoben. Der Einbau einer Rolltreppe wäre aus seiner Sicht noch umsetzbar.

Die Mehrzahl der 40000 Menschen, die heute schon täglich am Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof ankommen, müssten sonst und einen deutlich längeren Weg in Anspruch nehmen als bisher, wenn Sie eine Rolltreppe wollen oder darauf angewiesen sind.

Mitte des Monats wird der Bebauungsplan entschieden. Bis dahin sammelt die Ulmer City-Marketing über ihre Homepage Meinungen.

Themen Folgen