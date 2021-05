vor 16 Min.

Sedelhöfe in Ulm vom Pech verfolgt? Mieter zürnen – das sagt der Investor

Plus Mangelhöfe? Mieter des nagelneuen Einkaufsquartiers Sedelhöfe in Ulm ärgern sich über Mängel in den Wohnungen, fünf Mieter wurden deshalb umquartiert.

Von Johannes Rauneker

Das neue Ulmer Stadtquartier „Sedelhöfe“ hat einen neuen Namen: „Mängelhöfe“. So wurde es jetzt von Mietern getauft, die sich in einem gleichnamigen Chat über Baumängel in ihren Wohnungen austauschen. Sie monieren Schäden oder Defekte an Türen, Böden, in der Dusche. Und fordern Mietminderung. Scheinbar steht das Millionen-Projekt unter keinem guten Stern. Was sagt der Investor?

Themen folgen