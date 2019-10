19.10.2019

Segen für evangelisches Gemeindehaus

In Pfuhl wird Richtfest gefeiert. Der Beginn des Neubaus hat sich lange verzögert

Zahlreiche Gäste freuten sich am Donnerstagnachmittag gemeinsam über den in kürzester Zeit hochgezogenen Rohbau für das neue evangelische Gemeindehaus in der Pfuhler Kirchstraße. Für rund 2,49 Millionen Euro entsteht nach langem Hin und Her der Neubau. Neben Pfuhler Bürgern waren unter anderem auch Vertreter der Kirche, des Ulmer Architekten-Teams „Mühlich, Fink & Partner“ und der beteiligten Handwerksfirmen anwesend.

Zwar nannte Hausherr Pfarrer Robert Pitschak keine Jahreszahl, doch eines ist ihm zufolge gewiss: Die Einweihung wird am 20. September stattfinden – und während alle Anwesenden davon ausgingen, dass es im Jahr 2020 sein wird, lächelte der Pfarrer nur. Nicht ohne Grund nannte er nämlich das konkrete Jahr mit Blick auf die bereits verstrichenen nicht. So lagen doch die Pläne seit 2015 fix und fertig in der Schublade und mussten immer wieder geändert werden, bis letztlich im April 2019 der Spatenstich erfolgen konnte.

Beim Richtfest waren deshalb alle glücklich und genossen den herrlichen Sonnentag zwischen historischen Gebäuden und dem Modernen, neben der ehrwürdigen Sankt Ulrichskirche oder dem alten schönen Pfarrhaus und der Nähe zum Kindergarten.

Pfarrer Robert Pitschak und Pfarrerin Katja Baumann sind für die Pfarrgemeinde Pfuhl-Burlafingen verantwortlich. Pitschak dankte denn auch allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Sein großer Dank ging jedoch an alle Geldgeber. So sind etwa seit dem Spatenstich bislang insgesamt 30000 Euro an Spenden eingegangen.

Die Freude über das bisherige Ergebnis war auch bei Dekan Jürgen Pommer ersichtlich. Er hofft, dass das neue Pfarrhaus zum Ort der Begegnung werde, das etwas von dem Geist ausstrahle, von „dem unsere Kirche lebt“, sagte er beim Richtfest. Zudem bat er um Gottes Segen fürs Haus und einen unfallfreien Weiterbau – und dem schlossen sich seine beiden Kollegen sowie Reinhard Junginger, der als Stellvertreter des Neu-Ulmer Oberbürgermeisters Gerold Noerenberg zum Richtfest gekommen war, an.

Singend überbrachten die „jungen Baumeister der Zukunft“ – die Kindergartenkinder des Pfuhler Bonhoeffer-Kindergartens – mit dem Handwerkerlied ihre Glückwünsche. Und dass die musikalischen Töne stimmten, dafür sorgte der Posaunenchor. Anschließend wurde zum gemeinsamen Richtschmaus eingeladen. (pfl)

