Segen und Konfetti für die neue Brücke in Biberachzell

Pfarrer Andreas Erstling und Pater Lukas Sonnenmoser sowie Stadträte und Bürgermeister Wolfgang Fendt eröffneten die Brücke in Biberachzell.

Nach einigen Verzögerungen wurde das Bauwerk in Biberachzell fertiggestellt. Jetzt feiern Anwohner die Einweihung im Rahmen des Biergartenfests auf dem Dorfplatz.

Von Andreas Brücken

Im März vergangenen Jahres fielen die Würfel für die alte Brücke in Biberachzell. Das Bauwerk, das für viele Bewohner des Ortsteils die wichtigste Verkehrsverbindung ist, hätte einem Hochwasser der Biber nicht mehr standgehalten. Zudem ergab eine Untersuchung, dass die Brücke insgesamt marode war. Ein Abriss war unumgänglich. Nach rund einem Jahr wurde jetzt die neue Biberbrücke offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Der katholische Pater Lukas Sonnenmoser und der evangelische Pfarrer Andreas Erstling gaben den kirchlichen Segen dazu. Ein symbolträchtiger Akt sei es, wenn der Segen für ein verbindendes Bauwerk wie eine Brücke konfessionsübergreifend erteilt werde, sagte Pater Sonnenmoser.

Der Abriss der alten Brücke erwies sich als schwieriger als gedacht

Mitglieder des Stadtrates und Bürgermeister Wolfgang Fendt durchschnitten darauf symbolisch unter dem Beifall der Besucher das Absperrband – in der Hoffnung, dass das Bauwerk viele Jahrzehnte halten werde, wie Rathauschef Fendt sagte. Rund 650000 Euro kostete der Neubau, der mit 270000 Euro von der Regierung von Schwaben bezuschusst wurde. Um die Verkehrssituation in Biberachzell zu entschärfen, wurde während der Bauphase eine Behelfsbrücke über die Biber errichtet. Doch erwies sich der Abriss der Brücke als schwieriger als zunächst geplant: Während der Abbrucharbeiten entstanden am benachbarten Gasthaus Kreuz gefährliche Risse, welche durch die Erschütterungen durch die schweren Baumaschinen verursacht wurden. Statt von einem Bagger abgetragen zu werden, musste die Brücke von einer Spezialfirma zersägt werden. Neben zeitlichen Verzögerungen wurden rund 22000 Euro Mehrkosten durch die unvorhergesehene Maßnahme verursacht.

Ein weiteres Mal mussten sich die Einwohner in Biberachzell in Geduld üben, als die Baufirma im vergangenen November erklärte, dass sich die Fertigstellung ein weiteres Mal verschieben werde. Ein „Glücksfall“ sei es deshalb gewesen, dass der Wintereinbruch im zurückliegenden Winter relativ spät einsetzte, sagte Fendt: „Deshalb konnten die meisten Arbeiten noch vor dem Dauerfrost fertiggestellt werden.“ Die Deckschicht des Straßenbelags wurde witterungsbedingt Ende April beendet.

Neubau wird beim Biergartenfest der Feuerwehr Biberachzell eingeweiht

Auch wenn die Brücke bereits im Dezember für den Verkehr wieder freigegeben wurde, haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, den feierlichen Einweihungsakt mit dem traditionellen Biergartenfest der Feuerwehr Biberachzell zu verbinden. Damit kamen die Besucher der Einweihungsfeier gleichzeitig in den Genuss der legendären „Biberachzeller Riesenroten“ und dem gegrillten Krustenbraten, der von der freiwilligen Feuerwehr serviert wurde. Für die musikalische Unterhaltung auf dem Dorfplatz sorgten die Mitglieder der Musikkapelle Biberachzell.

Den ersten Belastungstest habe die Brücke derweil schon nach dem heftigen Regenschauer, der kurz vor der Einweihung niederging, bestanden, wie Stadtrat Biberacher augenzwinkernd sagte. Er dankte noch einmal allen Anwohnern für die Geduld und das Verständnis während der Bauarbeiten.

