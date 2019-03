13.03.2019

„Sehr gut“ in allen Bereichen

Evangelische Gemeindediakonie Neu-Ulm bekommt Bestnoten

Mit einer glatten „Eins“ in sämtlich geprüften Arbeitsbereichen bestanden die Schwestern und Pfleger der evangelischen Gemeindediakonie Neu-Ulm die Prüfung. Geprüft und Noten verteilt hat der Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) für das Jahr 2018. „Besser geht es nicht mehr“, freut sich der ehrenamtliche Geschäftsführer und Schatzmeister des „Vereins für evangelische Gemeindediakonie Neu-Ulm“, Dieter Wegerer, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Wegerers Anerkennung galt nicht nur den fleißigen und kompetenten Helferinnen und Helfern, die in und rund um die Stadt Neu-Ulm mit ihren roten Flitzern unterwegs sind, sondern auch Pflegedienstleiterin Ilse Rautenberger. Über die Auszeichnungen im Einzelnen informiert der Geschäftsführer: Jeweils eine 1,0 gab es vom MDK für die „pflegerische Leistungen“, für die „ärztlich verordnete Leistungen“, die „Dienstleistung und Organisation“ an sich und auch für das Ergebnis der „Befragung der Pflegebedürftigen“.

Zurzeit werden 120 Patienten betreut und „die Mitarbeiter sind voll ausgelastet“, stellt der Schatzmeister fest, trotzdem, „neue Mitglieder sind immer erwünscht“ – der jährliche Beitrag liegt bei zwölf Euro. Seit mehr als 100 Jahren gibt es in Neu-Ulm das Hilfsangebot unter dem Dach des „Vereins für evangelische Gemeindediakonie – Sozialstation Neu-Ulm“. Pflegedienstleiterin Rautenberger beschreibt die Aufgaben ihres Teams so: „Wir orientieren uns bei unserer Arbeit an den Grundwerten: Menschenwürde, Nächstenliebe, Ehrlichkeit, Toleranz und Vertrauen“.

Zum Einzugsgebiet der evangelischen Gemeindediakonie Neu-Ulm zählen neben Neu-Ulm auch Offenhausen, Ludwigsfeld, Schwaighofen, Reutti, Holzschwang, Jedelhausen und Hausen.

Aktuell zählt der Verein 312 Mitglieder, beschäftigt sind 13 Pflegefachkräfte und zwei Fachkräfte im Bereich Hauswirtschaft. Hinzu kommen noch eine Verwaltungskraft, ein ehrenamtlicher Geschäftsführer und neun Vorstandsmitglieder. Vorsitzender ist Dekan Jürgen Pommer, sein Stellvertreter Horst Berkmüller. Christine Hauschild hat das Amt der Schriftführerin, Henriette Förster das der Rechnungsprüferin inne. (pfl)

Nähere Informationen zu den gesamten Leistungen der Gemeindediakonie gibt es im Internet unter www.evang.-sozialstation-nu.de oder in der Station selbst (Petrusplatz 8, Telefon 0731/73256).

