Seilbahn-Aus: Jetzt kommt in Neu-Ulm wieder die Straßenbahn ins Spiel

Eine Seilbahn in Neu-Ulm – das war schon eine charmante Idee. Es war deshalb richtig, sie in einer Machbarkeitsstudie auf den Prüfstand zu stellen, um zu sehen, ob und wo sie ein Baustein für den Nahverkehr der Zukunft sein könnte. Doch ebenso richtig ist es, nun den Deckel drauf zu machen und nach vorne zu schauen.

Der Bau einer Seilbahn in Neu-Ulm wäre zu schwierig

Denn das Ergebnis der Studie ist eindeutig: Der Bau einer Seilbahn wäre in Neu-Ulm mit viel zu vielen Problemen verbunden, als dass es sich lohnen würde, das Projekt weiterzuverfolgen. Auf der anderen Seite wäre die Entlastung auf der Straße nicht so groß wie erhofft, weil nur wenige Stationen gebaut werden könnten. Als Nahverkehrsmittel im Stadtverkehr taugt die Seilbahn daher nicht – zumindest bei uns, in anderen Städten wie Bonn oder Stuttgart mag das anders sein. Vielleicht auch in Ulm, als Zugpferd für die Landesgartenschau 2030.

Das Thema Straßenbahn muss in Neu-Ulm verstärkt angegangen werden

Jetzt kann sich die Stadt Neu-Ulm darauf konzentrieren, ob sie sich in das Abenteuer Straßenbahn stürzen will. Eine Tram ist von der Planung her zwar wesentlich zeitaufwendiger als eine Seilbahn, doch umso wichtiger ist es, auch hier frühzeitig Klarheit zu schaffen. Lohnt es sich, diesen Weg gemeinsam mit Ulm zu gehen oder nicht? In den vergangenen Jahren gab es in Neu-Ulm so viele Studien, Machbarkeits- und Grundsatzuntersuchungen, dass es an der Zeit wäre, eine Richtung vorzugeben. Denn von der Straßenbahn-Frage hängen ja auch weitere Projekte ab, etwa die Neugestaltung des Allgäuer Rings, die bereits seit Jahren auf sich warten lässt.

