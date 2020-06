vor 33 Min.

Seit 40 Jahren Standesbeamtin: Wie haben Trauungen sich in der Zeit verändert?

Karin Hauke an einem ihrer Lieblingsplätze: dem Tisch im Trauzimmer. Die 63-Jährige arbeitet seit 49 Jahren bei der Stadt Senden, davon lange Zeit im Standesamt. Dort hat sich in den Jahren einiges geändert.

Plus Karin Hauke arbeitet seit 40 Jahren als Standesbeamtin in Senden und hat einiges erlebt. Viele Brautpaare heiraten mittlerweile nur noch standesamtlich – auch deswegen sind Trauungen heute größer und pompöser als früher.

Von Carolin Lindner

Wer Karin Hauke auf ihren Beruf anspricht, bekommt ein glückliches Lächeln, strahlende Augen und viele Erinnerungen als Reaktion. „Einmal gab es in Senden eine Rockerhochzeit, da kamen die Brautleute im Cadillac angefahren – und hinter ihnen säumten ungefähr 40 Motorräder die Straße“, erzählt Hauke und lacht. „Was das für ein Krach war – es wirkte auf jeden Fall ziemlich beeindruckend auf mich.“ Der komplette Parkplatz und Vorplatz vor dem Rathaus sei mit Motorrädern voll gewesen, und nach der Trauung röhrte der Motorradkorso dann durch die Stadt. Die 63-Jährige ist am Sendener Rathaus Standesbeamtin mit Leib und Seele – oder besser gesagt, war sie das. Nach 49 Arbeitsjahren, von denen sie knapp 40 im Standesamt verbracht hat, geht Hauke Ende des Monats in den Ruhestand. Dieser Schritt fällt ihr sehr schwer, obwohl sie sich gleichzeitig freut. Denn Hauke hat in ihren fast 50 Berufsjahren einiges erlebt, beispielsweise, wie stark sich Trauungen mit den Jahrzehnten gewandelt haben.

Im zarten Alter von gerade einmal 14 Jahren hat Karin Hauke angefangen, bei der Stadt Senden zu arbeiten. Nachdem sie mehrere Ämter im Verwaltungsbereich durchlaufen hatte, kam sie 1981 wieder ans Standesamt und blieb dort. Ein Umstand, den sie im Nachhinein als Segen empfindet. Denn schnell sei ihr klar gewesen, „ich will mit Menschen zu tun haben, nicht nur am Schreibtisch sitzen“. Wie viele Trauungen sie in den Jahren durchgeführt hat, weiß Hauke nicht mehr so genau. „Bei 1500 habe ich aufgehört, zu zählen“, sagt die 63-Jährige und grinst. Senden sei aber auch zu klein, um eine Heiratshochburg zu sein. Dennoch oder gerade deswegen erinnert sie sich an viele besondere Momente in ihrer Laufbahn.

Ein Brautpaar hat in Senden fast die eigene Trauung vergessen

Einige Anekdoten verknüpft die Standesbeamtin mit besonderen Daten. Am 9.9.1999 etwa wartete sie im Trauzimmer auf das nächste Brautpaar – der Andrang sei an diesem Datum mit genau neun Trauungen groß gewesen –, doch niemand kam. Irgendwann habe sie telefonisch nachgehakt. Die Reaktion der Verlobten: „Was, das ist heute? Wir sind mitten in der Renovierung, haben dabei völlig vergessen, welcher Tag ist.“ Sie sicherten zu, in wenigen Minuten da zu sein. „Und das waren sie dann auch: In mit weißer Farbe bemalter, alter Kleidung habe ich sie getraut“, erinnert Hauke sich. „Es war trotzdem sehr schön.“ Ein anderes Paar wollte eigentlich im Ausland heiraten. Doch weil sich das als kompliziert herausstellte, die beiden aber keine große Feier wollten, kamen sie bereits mit Koffer ins Rathaus. Sie ließen sich trauen, haben sich danach auf der Toilette umgezogen und sind sofort zum Flughafen gefahren. Es habe aber auch unangenehme Überraschungen gegeben.

Einer der Eheleute sei einmal adoptiert gewesen, habe aber nichts davon gewusst und es erst bei der Anmeldung zur Ehe erfahren. Ein anderes Mal hat die Frau bei der Anmeldung im Standesamt erfahren, dass ihr baldiger Gatte bereits drei Mal verheiratet war. Er hatte ihr nur von einem Mal erzählt. „In solchen Fällen habe ich die Paare erst mal wieder heimgeschickt, so etwas muss erst besprochen werden.“

Die Hauptarbeit eines jeden Standesbeamten finde ohnehin am Schreibtisch statt. Vor allem bei Hochzeiten, bei denen einer oder beide Eheleute aus dem Ausland stammen, bedarf es vieler Formalitäten und Gespräche mit den deutschen Botschaften. Es gehe zudem keineswegs nur um Hochzeiten – auch wenn die meisten das mit dem Standesamt assoziieren. Einen Großteil nehme mittlerweile das Namensrecht, etwa im Zusammenhang mit der Vaterschaftsanerkennung ein. Aber auch Kirchenaustritte oder Sterbefälle gehören dazu.

Die Trauung ist das Sahnehäubchen im Beruf

Die Zeremonie im Trausaal sei das „Sahnehäubchen“ des Berufs, sagt Hauke. Als sie am Tisch im Trauzimmer sitzt und von ihren Erlebnissen erzählt, werden ihre Augen feucht. Kein Wunder, nach 49 Jahren im Beruf. Bis auf eine Auszeit von zehn Monaten, als ihr Sohn auf die Welt kam, hat Hauke immer in Vollzeit gearbeitet. Das sei damals durchaus ungewöhnlich gewesen. „Es hieß: Entweder du kommst ganz zurück oder gar nicht, Teilzeit ging nicht“, erinnert sie sich. „Ich hatte einen krisensicheren Job in Zeiten, in denen das nicht selbstverständlich war, und bei meinem Mann war es damals anders.“ Der Bub sei bei einer Tagesmutter gewesen, manchmal habe sie schon Gewissensbisse gehabt. „Aber mein Sohn sagt noch heute, ‚Es ist doch was aus mir geworden, Mama‘“, erzählt Hauke.

Dann holt die 63-Jährige eine kleine Kiste hervor, aus der Dutzende weiße Täubchen und chiffon-umwickelte Herzen herausquellen. Diese kleinen Geschenke, die Hauke alle als Erinnerung daheim aufbewahren möchte, stammen von türkischen oder russischen Hochzeiten. Heutzutage heiraten viele Nationen hier, sagt die Standesbeamtin. Früher seien es höchstens Amerikaner gewesen, die im Wiley stationiert waren. Hauke bemühte sich schon immer, traditionelle Gesten oder Sätze in der Muttersprache zu lernen – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. „Meine türkische Kollegin hat mich ausgelacht, als ich einen türkischen Satz versucht habe – das habe ich wohl nie richtig betont“, sagt sie und lacht ebenso. Aber die Brautpaare merken die Mühe, die Zeremonie besonders zu machen.

Generell nehme die standesamtliche Trauung heutzutage eine größere Rolle ein. „Früher fand die Trauung im Büro des Bürgermeisters statt. Der musste dann aus seinem Büro, man hat Blumen auf den Schreibtisch gestellt und los ging’s“, erinnert Hauke sich. Meist waren nur Trauzeugen anwesend, manchmal noch die Eltern. Erst zur kirchlichen Trauung wurde dann auch der Rest der Verwandtschaft eingeladen. Natürlich gebe es immer noch viele, die auch kirchlich oder frei heiraten. „Aber heute ist die Trauung auf dem Standesamt für viele die Hauptzeremonie und viel größer.“ Hauke schätzt, in Senden treffe das mittlerweile auf 50 bis 60 Prozent der Paare zu. Da werde es im Trausaal schon mal eng, teilweise kommen zwei Fotografen, es geht pompöser zu und danach wird richtig gefeiert. Aber egal wie groß eine Trauung war oder ist – die 63-Jährige sagt, sie wird jede einzelne in ihrem Ruhestand vermissen.

